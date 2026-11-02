Reporte Sísmico Nacional 2 de noviembre: Monitoreo y actividad en siete estados mexicanos

El Servicio Sismológico Nacional detalla la actividad telúrica del 2 de noviembre en Baja California, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur con registros específicos de magnitud y ubicación.

El Servicio Sismológico Nacional, organismo técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha continuado con su vigilancia constante sobre la actividad telúrica en el territorio continental y las zonas costeras durante el 2 de noviembre. La entidad reporta movimientos de diversa intensidad, documentando desde sismos de baja magnitud hasta aquellos que requieren mayor atención para asegurar la seguridad de la población en las regiones afectadas.

Actividad Sísmica Registra Sismos en Múltiples Estados

La actividad sísmica registrada durante este 2 de noviembre abarcó varios estados del país, comenzando en las primeras horas del día con un sismo de magnitud 3.6 a las 00:39 horas, ubicado a 94 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas. Este movimiento inicial marcó el inicio de una serie de eventos telúricos que se distribuyeron a lo largo de la mañana y la madrugada siguiente.

Also read Muere Rosina del Villar, dirigente estatal de Morena en Baja California

Posteriormente, a las 01:09 horas, se registró un movimiento telúrico de magnitud 3.3 a tan solo 2 kilómetros al norte de San José del Cabo, en Baja California Sur. Apenas 36 minutos después, a las 01:45 horas, un sismo de magnitud 3.5 ocurrió a 21 kilómetros al norte de San Marcos, Guerrero, confirmando la presencia de actividad en la región sur del país.

La actividad continuó con fuerza en Baja California, donde a las 01:50 horas se registró un sismo de magnitud 3.8 a 14 kilómetros al norte de Guadalupe Victoria. Este evento fue uno de los más significativos en la región noroeste del territorio nacional durante las primeras horas de la madrugada del 2 de noviembre.

Movimientos Telúricos en Guerrero y Oaxaca

La actividad sísmica se extendió hacia el centro del país con un movimiento de magnitud 3.6 a las 02:29 horas, ubicado a 21 kilómetros al suroeste de Crucecita, Oaxaca. Este sismo contribuyó al monitoreo constante que realiza la dependencia universitaria sobre las fallas activas en la costa del Pacífico mexicano y sus alrededores.

Guerrero mostró una actividad notable con múltiples registros en un corto espacio de tiempo. A las 02:50 horas, un sismo de magnitud 3.5 ocurrió a 15 kilómetros al sureste de Ciudad de Huitzuco. Dieciocho minutos después, a las 03:25 horas, se registró otro evento de magnitud 3.5 a 11 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, lo que indica una secuencia activa en esa zona.

La secuencia en Guerrero continuó con mayor intensidad relativa, ya que a las 03:44 horas se registró un sismo de magnitud 3.7 a 21 kilómetros al sur de Atoyac de Álvarez. Estos movimientos consecutivos en un mismo estado resaltan la importancia del monitoreo continuo del Servicio Sismológico Nacional para detectar patrones de actividad sísmica en tiempo real.

Sismos en Michoacán y Veracruz y el Legado del Terremoto 7.4

La actividad sísmica también afectó a estados del centro-oeste y el golfo de México. A las 04:09 horas, se detectó un movimiento de magnitud 3.4 a 55 kilómetros al este de Coalcomán, Michoacán. Este evento ocurrió en una región que históricamente ha presentado actividad tectónica relevante y requiere vigilancia especializada.

Más tarde, a las 04:53 horas, un sismo de magnitud 3.7 ocurrió a 32 kilómetros al sureste de Las Choapas, Veracruz. Este movimiento completó el reporte matutino de la actividad telúrica del 2 de noviembre, consolidando la presencia de sismos en siete estados diferentes del territorio nacional.

Además de los eventos menores, el Servicio Sismológico Nacional informó que hasta este 2 de noviembre se han registrado 3 mil 306 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 17 de julio con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Este dato refleja la persistencia de la actividad sísmica derivada del evento principal y la labor continua de seguimiento por parte de la UNAM.