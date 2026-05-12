Reporters Without Borders report: Mexico is first globally threatened country in press freedom

Mexico is the world's first country that poses the highest level of danger for media workers, according to the latest report from Reporters Without Borders. According to the report, Mexico has reached an all-time low in press freedom, and journalists and press workers face an unprecedented level of threats, persecution, and violence. The report warns that the situation in Mexico is a clear call to action for the international community to put pressure on the government to respect the freedom of the press and put an end to the persecution of journalists and press workers.

Eran mexicanas tres de las seis personas halladas sin vida al interior de un vagón de un tren de la compañía Union Pacific en Laredo, Texas, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Departamento de Policía de Laredo confirmó la nacionalidad de al menos tres personas, aunque están a la espera de los resultados forenses para la identificación del resto de las víctimas. La Cancillería precisó que el Consulado General de México en Laredo brindará asistencia a las familias de los connacionales identificados para la repatriación de los cuerpos a México.

"Este Consulado General continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes para conocer el avance de las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos", añadió la representación diplomática.

Al citar a un portavoz del Departamento de Policía de Laredo, The New York Times informó que el hallazgo ocurrió alrededor de las 15:00 horas del pasado 10 de mayo, luego de que un empleado de Union Pacific reportó la presencia de varios cuerpos al interior de un vagón de carga en una estación ferroviaria.

Este lunes, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, informó que un séptimo cadáver fue localizado cerca de las vías férreas en esa localidad en San Antonio. De acuerdo con el sheriff, el se trata de un hombre con residencia en México, identificado preliminarmente por una identificación que portaba y que presuntamente formaría parte del mismo grupo encontrado sin vida en Laredo.

"No tenemos información de sobrevivientes. Las únicas personas que nosotros sabemos son los seis que fueron encontrados en Laredo y este hombre, todos fallecidos. Es posible que haya otras personas que sobrevivieron", declaró Salazar a la prensa. * Cinco de las víctimas habrían muerto a causa del calor extremo, según información de la Oficina del Médico Forense del Condado de Webb, citada por la televisora KSAT.

No obstante, las autoridades no han confirmado la causa de los fallecimientos. Las víctimas localizadas en Laredo corresponden a cinco hombres y una mujer. * Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón. **





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