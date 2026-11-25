El representante a la Cámara Julio César Triana, coautor de la ley anticapuchas, critica el aumento de la violencia en Colombia tras el cambio de gobierno en agosto. Detalla cifras de desarme yOperaciones militares bajo el mandato de Abelardo de la Espriella.

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Julio César Triana, ha emergido como una voz crítica frente a la escalada de violencia armada en Colombia, presentándose como coautor del proyecto de ley conocido como ley anticapuchas. Durante su participación en un programa de debate nacional desde el Capitolio Nacional en Bogotá, Triana expuso estadísticas alarmantes sobre la expansión territorial de los grupos criminales y la capacidad operativa del nuevo gobierno liderado por el presidente Abelardo de la Espriella. La conversación tuvo como eje central la seguridad ciudadana y la efectividad de las estrategias estatales en medio de ataques recientes en ciudades como Villavicencio y Cartagena.

Expansión Criminal y Cambio de Gobierno

Triana estableció que el punto de inflexión crítico ocurrió el 7 de agosto, fecha del cambio de gobierno, marcando una transición donde las políticas de seguridad anteriores generaron consecuencias inesperadas para la estabilidad nacional. Bajo la administración previa, se implementó un marco legal denominado paz total, que el representante argumenta tuvo el efecto contrario a su objetivo de desarticular las organizaciones delictivas. Esta estrategia permitió que la fuerza militar de los grupos armados ilegales creciera de manera exponencial durante los últimos años, desestabilizando el equilibrio de poder en el territorio.

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Cifras de Reclutamiento y Extensión Territorial

Los datos presentados por el legislador revelan un crecimiento dramático en la capacidad beligerante de los narcotraficantes, pasando de 15,000 hombres en armas ilegales a 28,000 combatientes activos. La presencia de estas estructuras criminales se expandió desde 253 municipios controlados previamente hasta alcanzar la presencia en 809 de los 1,100 municipios de Colombia, lo que indica una pérdida significativa del control estatal. Además, se reportó un aumento del 150% en el reclutamiento de menores de edad, así como incrementos sustanciales en la extorsión, los secuestros y los actos terroristas durante el periodo anterior.

Operaciones Militares bajo Abelardo de la Espriella

Al asumir la presidencia, Abelardo de la Espriella enfrenta un país con grupos criminales que han consolidado su control territorial, cuentan con armamento actualizado y poseen alta capacidad de combate tras cuatro años de escasa presencia operativa del Estado. En sus primeros 100 días de mandato, la administración desplegó una serie de intervenciones agresivas que han recuperado más de 6,300 armas de fuego en zonas urbanas y rurales. Estas acciones han resultado en la neutralización y baja de criminales de alto perfil asociados a organizaciones como las disidencias de las FARC, el clan del golfo y las estructuras de nevada en Santa Marta.

Polémica sobre Ataques con Drones

El debate político se intensificó cuando el ex presidente Gustavo Petro afirmó que el hurto y la inseguridad se incrementaron en Cartagena, sugiriendo una falla de gobernabilidad en la gestión actual. Triana desmintió esta acusación proporcionando datos específicos sobre la frecuencia de ataques con drones, señalando que desde el 1 de enero hasta el 6 de febrero de este año se registraron más de 240 atentados con esta tecnología bajo la administración de Petro. En contraste, durante el periodo actual ya han superado los 100 los atentados con drones, lo que demuestra que la violencia con este modus operandi no es un fenómeno exclusivo del cambio administrativo.

Impacto en la Ciudadanía y Propuestas Legales

La ciudadanía sufre las consecuencias directas de esta lucha entre el Estado y los grupos criminales, quienes realizan campañas de retaliación no solo contra la fuerza pública, sino también contra la población civil. Triana enfatizó la urgencia de recuperar la seguridad que fue abandonada durante cuatro años, instando a que la política quede a un lado para unificar esfuerzos nacionales. La ley anticapuchas representa una respuesta legislativa concreta para abordar estas problemáticas estructurales y proteger a la población de los efectos devastadores de la criminalidad organizada en todo el territorio colombiano.