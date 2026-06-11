Republicanos en la Cámara de Representantes buscan financiamiento de 70.000 millones de dólares para las leyes migratorias

Los republicanos en la Cámara de Representantes buscan financiamiento de 70.000 millones de dólares para la aplicación de las leyes migratorias, una cantidad suficiente para financiar a dos agencias de Seguridad Nacional durante los próximos tres años y el resto del mandato del presidente Donald Trump.

El financiamiento se suma a los casi 140.000 millones de dólares que el Congreso controlado ya otorgó el año pasado a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como parte del proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de Trump.

Los republicanos de la Cámara de Representantes intentarán sacar adelante el martes casi 70.000 millones de dólares para la aplicación de las leyes migratorias, una cantidad suficiente para financiar a dos agencias de Seguridad Nacional durante los próximos tres años y el resto del mandato del presidente Donald Trump





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