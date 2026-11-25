Datos oficiales revelan aumento de homicidios, feminicidios y extorsión en octubre 2026. La estrategia de seguridad enfrenta nueva presión en el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP) indican que la tendencia descendente en delitos de alta complejidad se detuvo en octubre de 2026. Durante el décimo mes del año, las estadísticas registraron un aumento significativo en casos de homicidio doloso, feminicidio y extorsión, marcando una pausa en la reducción de la violencia que había caracterizado al periodo anterior.

Ruptura de la Tendencia Descendente en Seguridad

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirmó que octubre de 2026 presentó un repunte notable en la incidencia delictiva. Este mes representó una interrupción en la trayectoria de disminución de la violencia que se observaba en los meses precedentes, situándose como el cuarto mes más violento del año 2026. La cifra negra, que en algunos delitos alcanza hasta el 96%, sugiere que la realidad estadística podría ser aún más grave de lo reportado oficialmente.

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El delito de homicidio doloso registró un incremento del siete por ciento. La cifra ascendió de 1,090 muertes violentas reportadas en septiembre a 1,175 en octubre de 2026. Este salto numérico representa un retroceso preocupante en los indicadores de seguridad, desmintiendo la estabilidad que se había logrado en los periodos anteriores y generando nuevas interrogantes sobre la efectividad inmediata de las medidas implementadas.

Aumento Crítico en Feminicidios y Extorsión

El feminicidio concentró el mayor aumento porcentual durante el décimo mes del año, pasando de 69 víctimas en septiembre a 89 en octubre. Este incremento posicionó a octubre como el mes con mayor cantidad de muertes por violencia de género en lo que va del 2026. La gravedad de esta cifra ha colocado el tema en el centro del debate público y político.

La concentración geográfica de estas muertes es desigual y crítica. Siete entidades federativas concentran el 53% de las muertes por violencia de género en el país. La lista incluye a Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Chiapas y Chihuahua. Esta distribución espacial obliga a analizar las dinámicas locales de criminalidad y la capacidad de respuesta de los gobiernos estatales.

La extorsión también mostró un repunte significativo con un aumento del 13 por ciento. El número de casos saltó de 864 en septiembre a 937 en octubre de 2026. Este delito se mantiene como uno de los que más recursos y atención requiere por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, dada su incidencia directa en la seguridad económica y personal de los ciudadanos.

Estrategia Antitortura y Respuesta del Ejecutivo

La estrategia actual contra la extorsión fue presentada en julio de 2025 por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Omar García Harfuch. El plan se basa en cinco ejes fundamentales: generar detenciones mediante investigación e inteligencia; fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales; aplicar protocolos de atención a víctimas; capacitar al personal del 089 en negociación; y lanzar campañas de prevención.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente los resultados de su administración. El 1 de septiembre, en su segundo informe de gobierno, afirmó que se ha logrado una disminución del 51% en homicidios dolosos desde que asumió la presidencia. Según sus cálculos, esto equivale a 44 homicidios menos cada día en el país, un dato que utiliza para justificar la continuidad de sus políticas de seguridad pública.

Impacto en la Cifra Negra y Perspectivas Futuras

A pesar de la reducción en homicidios, expertos advierten sobre otras formas de violencia. Carolina Jasso González, del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO, cuestiona si la baja en homicidios oculta el aumento de otras violencias letales. El Sistema de Indicadores sobre la Violencia Letal en México (SIVILET) de la Universidad Iberoamericana muestra que la desaparición de personas y la violencia político criminal van en aumento.

La presidenta Sheinbaum rechazó en septiembre las acusaciones de maquillaje de cifras tras la reducción del 48% en homicidios dolosos en periodos anteriores. La discrepancia entre la percepción ciudadana, la cifra negra y las estadísticas oficiales sigue siendo un obstáculo para evaluar con precisión el impacto real de las reformas y estrategias de seguridad. El próximo futuro dependerá de la capacidad del gobierno para revertir el repunte de octubre y abordar las causas estructurales de la extorsión y la violencia de género.