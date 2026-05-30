Rescatan a dos menores y 38 animales en operativo por presunto maltrato en la colonia Juventino Rosas

Autoridades de Iztacalco rescataron a dos menores y 38 animales en condiciones de abandono tras denuncias vecinales. Los menores fueron atendidos por el DIF y los animales trasladados al Hospital Veterinario.

En un operativo coordinado por la alcaldía Iztacalco , autoridades rescataron a dos menores de edad y 38 animales que se encontraban en condiciones de abandono y maltrato en un domicilio ubicado en la colonia Juventino Rosas, en la Ciudad de México.

La intervención se realizó luego de que vecinos del Andador 2 presentaran múltiples denuncias ante el gobierno local, señalando que desde hacía varios años habían solicitado la revisión del inmueble por posibles casos de maltrato animal y situaciones que ponían en riesgo a menores de edad. Los reportes ciudadanos alertaron sobre la presencia de decenas de perros en el lugar, así como sobre el estado crítico de higiene y seguridad, lo que motivó el despliegue de un operativo interinstitucional.

Durante la verificación del domicilio, el personal de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), el DIF Ciudad de México, corporaciones policiales, autoridades sanitarias y áreas de protección civil y desarrollo social de la alcaldía encontraron a dos menores: una adolescente de 13 años y una niña de 4 años, ambas con aparentes afectaciones físicas, emocionales e higiénicas. De inmediato, el DIF CDMX evaluó su situación y determinó que la adolescente fuera trasladada a una agencia especializada para recibir atención integral, mientras que la niña de 4 años fue llevada junto con su madre a un espacio de resguardo temporal, donde recibirán acompañamiento institucional y apoyo psicológico.

Las autoridades señalaron que se brindará seguimiento a las personas involucradas para garantizar su bienestar. En el mismo operativo, fueron rescatados 37 perros y un gato, todos en condiciones insalubres y con evidentes problemas de salud, como sarna e infestación por pulgas. Los animales fueron trasladados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en Iztapalapa, para recibir atención médica, alimentación y resguardo.

Asimismo, personal de la Jurisdicción Sanitaria de Iztacalco realizó una evaluación de las condiciones sanitarias del inmueble, mientras que la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía informó que brindará apoyo psicológico y seguimiento a las personas involucradas. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar posibles situaciones de maltrato animal o riesgo social ante las instancias correspondientes, reiterando su compromiso de actuar de manera inmediata ante cualquier denuncia.

Este caso ha generado indignación entre los vecinos, quienes exigen sanciones ejemplares para los responsables y medidas más estrictas para prevenir el maltrato hacia animales y menores. El operativo en la colonia Juventino Rosas pone de manifiesto la importancia de la denuncia ciudadana y la coordinación interinstitucional para proteger a los sectores más vulnerables. Las autoridades continuarán con las investigaciones para deslindar responsabilidades y garantizar que los menores y los animales rescatados reciban la atención necesaria para su recuperación.

Este suceso ha sido catalogado como un caso grave de abandono y maltrato, y se espera que sirva como precedente para fortalecer las acciones de prevención y sanción en la Ciudad de México





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