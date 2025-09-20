Rescatan a dos personas secuestradas y detienen a cinco en Hermosillo, Sonora

La rápida acción de la Policía Municipal de Hermosillo permitió el rescate con vida de dos personas que habían sido privadas ilegalmente de su libertad. Cinco individuos fueron detenidos en flagrancia en relación con el incidente. La Fiscalía de Sonora investiga los hechos.

HERMOSILLO, SON. - Dos personas fueron rescatadas con vida en la colonia Olivares de Hermosillo , Sonora , luego de que se activara un código rojo tras la detección de un hombre armado afuera de un domicilio. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó sobre el inicio de las investigaciones correspondientes tras el rescate de las víctimas, quienes habían sido privadas ilegalmente de su libertad.

Además, se logró la detención en flagrancia de cinco individuos relacionados con el incidente. Los hechos se desencadenaron durante un recorrido de vigilancia rutinario realizado por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes observaron a un sujeto portando un arma de fuego en las inmediaciones de la vivienda. La rápida intervención policial y el posterior tiroteo dentro del inmueble obligaron a activar el protocolo de emergencia. \El incidente ocurrió aproximadamente a las 10:45 horas del sábado 20 de septiembre. Los agentes, al percatarse de la presencia del hombre armado en la esquina de las calles Jesús Siqueiros y Manuel L. Loaiza, en la colonia Olivares, procedieron a intervenirlo. Al acercarse al domicilio para verificar la situación, se escuchó una detonación proveniente del interior, lo que llevó a la activación inmediata del “Código Rojo”. Con el apoyo de diversas corporaciones, se ingresó al inmueble, donde se encontraron a las dos víctimas, un hombre de 22 años y otro de 28 años, ambos con signos de maltrato físico. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato para recibir atención médica, encontrándose actualmente estables y a la espera de diagnósticos completos para evaluar la gravedad de sus lesiones. Las autoridades han asegurado que se está brindando el apoyo necesario a las víctimas y se está trabajando para esclarecer todos los detalles del secuestro y el posterior rescate. \En el lugar del incidente, las autoridades lograron la detención de cinco personas en flagrancia. Los detenidos fueron identificados como Manuel Alfredo “N”, de 45 años; Néstor Rodolfo “N”, de 22 años; Gustavo Agustín “N”, de 19 años, y dos menores de edad, de 16 y 17 años respectivamente. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien inició las diligencias para integrar la carpeta de investigación. Los delitos que se investigan son privación ilegal de la libertad, lesiones y portación de arma de fuego, entre otros. El domicilio donde ocurrieron los hechos permanece bajo resguardo policial, a la espera de la orden de cateo correspondiente, lo que permitirá a las autoridades recabar evidencia adicional y profundizar en la investigación. La Fiscalía continúa trabajando para determinar las posibles motivaciones detrás del secuestro y desmantelar cualquier red criminal involucrada





vanguardiamx / 🏆 4. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Secuestro Rescate Hermosillo Sonora Detención

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Fuerzas de Seguridad de Guanajuato rescatan a persona privada de su libertad en Salamanca tras persecuciónLa operación comenzó cuando autoridades de Irapuato dieron aviso a las fuerzas de seguridad de Salamanca de una persecución en proceso.

Leer más »

Aseguran 60 mil litros de combustible en garita de San Emeterio en SonoraTanto el conductor como el vehículo y el combustible fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Leer más »

Rescatan a una persona privada de la libertad tras persecución en Irapuato y SalamancaUn operativo conjunto permitió detener a un presunto responsable de secuestro y liberar a una víctima tras una persecución en Salamanca

Leer más »

Rescatan a niña secuestrada en México y llevada a República Dominicana con identidad falsaUna menor de cuatro años fue finalmente devuelta a su familia tras un operativo internacional que culminó con la detención de los responsables

Leer más »

Rescatan a lomito víctima de maltrato en Tulancingo; sujeto lo pateaba y azotabaLos hechos se documentaron en un vídeo que fue difundido en redes sociales

Leer más »

Policías municipales liberan a dos personas secuestradas en Hermosillo, Sonora; hay 5 detenidosFueron aprehendidos en flagrancia dos menores de 16 y 17 años de edad

Leer más »