Rescatan a Perrita Desnutrida en Terreno Abandonado en León: Se Inicia Proceso de Recuperación y Adopción

El Centro de Control y Bienestar Animal de León rescata a una perrita en estado de desnutrición, encontrada en un terreno baldío. La mascota se encuentra en cuarentena y en proceso de recuperación antes de ser puesta en adopción.

León, Guanajuato. El Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA) de León, ha logrado el rescate de la perrita que fue encontrada abandonada en un terreno baldío en la colonia Piletas. La información proporcionada indica que el animal se encuentra actualmente en proceso de recuperación y ha sido puesta en cuarentena para asegurar su bienestar.

La denuncia inicial, que llegó a través de la plataforma Facebook, alertó sobre el crítico estado de la perra, quien sufría de desnutrición severa y al parecer, no recibía la atención adecuada por parte de sus dueños. Se reportó que la perra subsistía gracias a la caridad de algunos vecinos que le proporcionaban alimento.\Juan Bustamante Noriega, director general de Salud Municipal de León, detalló las acciones emprendidas tras recibir la alerta. Lo primero que se hizo fue trasladar a la mascota al Hospital Veterinario de León 450, donde fue sometida a una evaluación exhaustiva por parte de los médicos veterinarios. Este paso inicial fue crucial para determinar su estado de salud general y establecer el tratamiento adecuado para su recuperación. Se confirmó que la perrita se encontraba en un estado de desnutrición, pero afortunadamente no presentaba deshidratación ni desorientación, lo cual es un indicio positivo en su proceso de recuperación. Los profesionales de la salud animal están optimistas y confían en que, con una adecuada alimentación y los cuidados necesarios, la perrita mostrará una mejoría significativa en su estado de salud.\Posteriormente, la perrita será trasladada al CCBA, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se considere apta para ser adoptada. Se espera que, tras una semana de cuarentena y recuperación, se inicie el proceso de adopción, brindándole así una nueva oportunidad de encontrar un hogar y una familia que le brinden el amor y los cuidados que necesita. El director Bustamante Noriega destacó que, a pesar de las circunstancias, no se detectó ningún riesgo vital inmediato para la perrita debido a la falta de alimento. Sin embargo, la situación en la que se encontraba la mascota en el terreno abandonado ameritaba una intervención urgente. Dado que el terreno es propiedad privada, y para poder actuar legalmente, fue necesaria la colaboración de la Fiscalía para llevar a cabo el rescate de manera segura. Se logró una entrega voluntaria, y un ciudadano colaboró con las autoridades para el resguardo de la mascota. Este rescate destaca la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida respuesta de las autoridades en situaciones de maltrato animal, así como la necesidad de crear conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas y el bienestar animal en general





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