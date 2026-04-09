Rescatan con vida a segundo minero atrapado en mina Santa Fe, Sinaloa

Francisco Zapata Nájera, el segundo minero atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa, es rescatado con vida después de permanecer más de 300 horas bajo tierra tras el derrumbe de finales de marzo. Las labores de rescate fueron complejas debido a la acumulación de agua. Continúa la búsqueda de un minero desaparecido.

El rescate de Francisco Zapata Nájera, el segundo minero atrapado en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa , representa un triunfo significativo para los equipos de rescate y un testimonio de la perseverancia humana. Zapata fue extraído con vida tras permanecer más de 300 horas bajo tierra, después del derrumbe que ocurrió a finales de marzo. Su localización, el 7 de abril, en una cavidad con presencia de aire, resultó ser crucial para su supervivencia.

La extracción, que se concretó la mañana del 8 de abril alrededor de las 10:36 horas, implicó horas de maniobras especializadas y complejas. El video del rescate muestra a Zapata, visiblemente debilitado pero consciente, siendo colocado en una camilla y recibiendo atención inmediata antes de ser trasladado a un hospital. Este rescate destaca la dedicación y el esfuerzo conjunto de diversos equipos que trabajaron incansablemente para lograr este objetivo.\El operativo de rescate enfrentó numerosos desafíos, especialmente debido a la acumulación de agua al interior de la mina. Esto obligó a la implementación de trabajos intensivos de bombeo y a la intervención de buzos para acceder a las zonas más profundas y afectadas por el derrumbe. El derrumbe, que se originó el 25 de marzo, presuntamente debido al colapso de una presa de jales, dejó atrapados a cuatro mineros. En el momento del accidente, 25 trabajadores se encontraban en el sitio; 21 lograron escapar por sus propios medios, mientras que la situación de los otros cuatro se volvió crítica. Francisco Zapata, que permaneció atrapado durante casi dos semanas, logró sobrevivir gracias a una especie de burbuja de aire que le proporcionó las condiciones mínimas para mantenerse con vida. Se reportó que utilizó una lámpara para emitir señales, lo que fue fundamental para que los equipos de rescate pudieran ubicarlo. Después de ser extraído, Zapata fue estabilizado en la superficie y posteriormente trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para recibir atención médica especializada.\El accidente en la mina Santa Fe continúa generando preocupación, especialmente por la situación de los otros mineros involucrados. Hasta el momento, el saldo del accidente indica que dos mineros han sido rescatados con vida, uno fue encontrado sin vida y otro sigue en calidad de desaparecido. Las labores de búsqueda y recuperación del minero desaparecido continúan en curso, y las autoridades mantienen la esperanza de encontrarlo con vida. Este evento sirve como un recordatorio de los riesgos inherentes a la actividad minera y la importancia de implementar medidas de seguridad rigurosas y protocolos de respuesta a emergencias efectivos. La comunidad y las familias de los mineros permanecen en constante angustia, a la espera de más noticias y resultados positivos. Es crucial que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las causas del derrumbe y prevenir futuros accidentes. La solidaridad y el apoyo a las familias afectadas son primordiales en este difícil momento. Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón





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