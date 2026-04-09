Rescate en Mina: Un Minero Salvado y Esfuerzos Continuos por el Trabajador Desaparecido

Un minero fue rescatado con vida de una mina en Sinaloa, México, mientras continúan las labores para encontrar al último trabajador atrapado. Se revela un video del rescate y se informa sobre el estado de salud del minero rescatado.

Antes de ser trasladado en un helicóptero UH-60 (Black Hawk) de la Fuerza Aérea Mexicana, al empleado se le realizó un chequeo médico exhaustivo y se le administraron energéticos. Esta atención inmediata fue crucial, dadas las delicadas condiciones de salud que presentaba al ser rescatado de los túneles inundados de la mina, gracias al arduo trabajo de diversos equipos de rescate.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, comunicó que el rescate del minero, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, es una fuente de motivación para los distintos cuerpos civiles y militares, quienes laboran sin descanso con el objetivo primordial de localizar al cuarto y último trabajador que permanece aún atrapado en las profundidades. El equipo de rescate, incansable en su búsqueda, ha demostrado un compromiso inquebrantable, trabajando contra el tiempo y las adversidades para asegurar la seguridad y el bienestar de los mineros. La situación en la mina sigue siendo crítica, pero la dedicación y el esfuerzo conjunto de los rescatistas brindan esperanza. \Se informó que, al ser localizado dentro de una burbuja de aire y cubierto por el agua, se procedió a hidratarlo y a brindarle alimentación con energéticos. Esta medida fue esencial antes de su traslado en helicóptero a un centro hospitalario especializado. La complejidad del rescate, la oscuridad y las condiciones ambientales extremas han representado un desafío considerable para los equipos de rescate. Además, la tragedia se profundizó al confirmarse el hallazgo de un minero fallecido, cuyo cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense para su identificación. La comunidad minera y la población en general se encuentran consternadas por la situación, pero a la vez, se mantiene la esperanza de encontrar con vida al último trabajador desaparecido. Las autoridades competentes están haciendo todo lo posible para agilizar las operaciones de rescate y brindar el apoyo necesario a las familias afectadas. \Recientemente, se divulgó un video inédito del rescate del minero Francisco Zapata Nájera al interior de la mina en el municipio El Rosario, Sinaloa, tras el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo. En el video, se aprecia a personal militar rescatista realizando una inmersión para evaluar el área afectada, proporcionándole alimentos, agua y oxígeno a Zapata Nájera. Posteriormente, lo extrajeron hacia la entrada de la mina. En las grabaciones, se escucha al personal del Batallón de Atención a Emergencias, sumergido en el agua filtrada en la mina, identificándose ante el minero. Una vez que Zapata Nájera se identificó, los rescatistas se acercaron a él, quien aún portaba su casco, sin la playera puesta. Su localización fue posible gracias a que encendió la linterna de su casco, guiando a los servicios de emergencia hasta su refugio. En el video, se le transmiten palabras de aliento y esperanza: se le asegura que “todo va a estar bien” y se le pregunta si tiene fe. A lo que Zapata Nájera responde afirmativamente. El personal le asegura que la luz de su casco fue de gran ayuda y le pregunta sobre la extensión del agua. Zapata Nájera expresa su agradecimiento y reafirma su fe. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar ha informado que Zapata Nájera, de 43 años, continúa hospitalizado bajo observación y con un seguimiento médico riguroso de su evolución. Como parte del protocolo de atención, posterior al rescate, se le ha hidratado, se le han realizado estudios de control y se le brinda vigilancia hospitalaria. Se han identificado y atendido oportunamente cualquier posible complicación derivada de su permanencia en la mina. Durante el traslado coordinado con Protección Civil y el ingreso al hospital, su estado de salud fue reportado como estable y consciente. El IMSS Bienestar ha reiterado que permanece hospitalizado bajo observación y con un seguimiento minucioso de su evolución





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