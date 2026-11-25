Fuerzas especiales rescatan rehenes en supermercado El Éxito de Cartagena tras 15 horas de tensión. Todos los trabajadores y clientes salen con vida tras la intervención.

Policías, militares y fuerzas especiales colombianas irrumpieron en un supermercado "El Éxito" de Cartagena tras una tensa toma de rehenes que se prolongó por más de 15 horas. La operación finalizó con éxito confirmado oficial, asegurando que todas las personas rescatadas, tanto trabajadores como clientes, fueron sacadas con vida del establecimiento comercial. Estas víctimas ahora están siendo atendidas por paramédicos en exteriores para verificar su estado físico y psicológico tras el incidente.

Detalle de la Operación de Rescate

El despliegue de seguridad avanzó hacia la entrada del supermercado mientras un helicóptero sobrevolaba los alrededores, según observaciones directas del contexto de la acción. La intervención llegó después de una noche de espera y preparación táctica, culminando pasada la medianoche con la explosión controlada de las puertas para neutralizar la amenaza. Este mecanismo de ataque fue diseñado para liberar a los cientos de personas atrapadas dentro del almacén sin causar bajas innecesarias entre los civiles.

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Liderazgo de Abelardo De La Espriella

El presidente del gremio supermercadista, Abelardo de la Espriella, proporcionó la versión oficial sobre los motivos del asalto. Según su declaración, delincuentes armados mantuvieron a los secuestrados dentro del almacén tras un intento fallido por robar un vehículo blindado cargado con objetos de valor. Esta motivación económica y delictiva fue el detonante inmediato que provocó la escalada de violencia y la posterior intervención estatal.

Impacto en Trabajadores y Clientes

El pánico se apoderó del interior del establecimiento mientras los delincuentes mantenían el control. Alicia, una persona ajena a los hechos, relató recibir una llamada telefónica de su hijo, quien laboraba en el supermercado. Durante la comunicación, el joven trabajador confirmó que estaba bien, brindando un momento de alivio antes de que finalizaran las operaciones de resgate y la liberación segura de todos los ocupantes.