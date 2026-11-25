Fuerzas especiales del Ejército y Policía rescatan a más de 60 personas secuestradas en un almacén de Éxito en Cartagena. El presidente Abelardo de la Espriella dirigió la operación nocturna.

Más de 60 personas quedaron en libertad tras una exitosa operación militar y policial en Cartagena. El presidente Abelardo de la Espriella dirigió desde la sala de crisis el desalojo de un almacén de la cadena Éxito donde delincuentes mantenían secuestrados a trabajadores y clientes.

Operación militar libera rehenes tras 20 horas

El operativo comenzó la madrugada del jueves, poco después de la media noche, para terminar el secuestro que había comenzado durante el día anterior. Los efectivos especiales utilizaron helicópteros y tácticas de asalto controlado para tomar el edificio comercial sin riesgo para la mayoría de las víctimas. La liberación se extendió a lo largo de la noche, garantizando la seguridad de todas las personas retenidas.

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Detalles del enfrentamiento y los captores

Los autores del hecho fueron identificados como un grupo de delincuentes que inicialmente intentaron asaltar un camión de valores. Tras el fracaso de ese plan, secuestraron a las personas en el supermercado. Durante las negociaciones, los captores liberaron previamente a nueve mujeres de la tercera edad y a una paciente diabética por motivos de salud.

Cuando las fuerzas del orden retomaron el control, uno de los bandidos opuso resistencia armada. Como resultado directo del enfrentamiento, el individuo fue abatido. Los otros cuatro miembros del grupo delictivo fueron capturados con vida y se encuentran actualmente bajo custodia policial.

Declaraciones del presidente sobre la estrategia

El mandatario Abelardo de la Espriella calificó la intervención como impecable y absolutamente exitosa. El jefe de Estado explicó que se dio a los secuestradores la oportunidad de entregar las armas y liberar a los rehenes, pero ellos rechazaron esa propuesta. Por tal motivo, se autorizó el uso de la fuerza para garantizar la salida segura de las víctimas.

Aunque se había informado inicialmente sobre una cifra menor de afectados, las autoridades confirmaron que el número total de liberados supera las 60 personas. La identidad exacta de los captores muertos o capturados no ha sido revelada públicamente en este momento por las autoridades competentes.

Contexto de inseguridad en la región

Este evento ocurre en medio de una ola de violencia que afecta a varias regiones del país. No se han dado detalles sobre el estado de salud de los rescatados, pero la operación marca un cierre favorable ante la crisis iniciada tras el fallido robo al camión de valores. La tensión en la zona continúa mientras se investigan las conexiones con otros ataques recientes.