Análisis detallado del vivo X500 Pro Max. Evaluamos su sistema de cámaras, procesador MediaTek y la controversia por el uso intensivo de IA en sus fotografías.

El vivo X500 Pro Max se presenta como un competidor serio para el título de la mejor cámara móvil de 2026, atrayendo la atención del público mexicano con sus especificaciones técnicas de alto nivel. Este dispositivo integra el mejor chip MediaTek disponible actualmente y destaca por su sistema fotográfico impresionante, diseñado para quienes priorizan la captura de imágenes y videos de la máxima calidad.

Especificaciones técnicas y hardware principal

La arquitectura de procesamiento del vivo X500 Pro Max se basa en núcleos Arm C2-Pro que alcanzan velocidades de hasta 4.35 GHz con un caché L2 de 1 MB, garantizando un rendimiento robusto. La memoria interna se complementa con una configuración Samsung JN5 de 50 megapixeles y apertura f/2.0 para capturas ultra gran angular con un campo de visión de 119 grados equivalente a 15 mm.

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Este dispositivo cuenta con una batería de gran capacidad que promete más de un día de uso continuo, apoyada por una de las potencias de carga más rápidas del mercado actual. Aunque su diseño clásico no resulta ofensivo, el teléfono no está exento de imperfecciones que los usuarios deben considerar antes de adquirirlo.

Rendimiento del sensor principal Sony LOFIC

El sensor principal de 1x funciona con un equivalente focal de 24 mm y optimiza la toma en tres configuraciones: 1.5x a 35 mm, 2x a 48 mm, y la configuración nativa. Este componente es significativo por ser el primero de Sony en incorporar tecnología LOFIC, permitiendo al vivo X500 Pro Max alcanzar 17 pasos de rango dinámico en grabación de video.

El desempeño general de la cámara principal es muy bueno, logrando capturar imágenes de alta calidad en la mayoría de las situaciones sin fallos notables. Las herramientas integradas en el software facilitan el proceso fotográfico, aunque la ciencia de color de la marca vivo aún no está tan desarrollada como la de sus principales competidores en el mercado internacional.

Capacidad de zoom y telefoto

El sistema telefoto ofrece un zoom optimizado con calidad óptica 10x equivalente a 242 mm, escalando hasta 5.6x a 136 mm y 7x a 170 mm. La capacidad digital se extiende hasta 20x con un equivalente de 485 mm y 30x con 728 mm, alcanzando finalmente un zoom 100x digital en su capacidad máxima.

El vivo X500 Pro Max demuestra una gran capacidad de enfoque y captura en movimiento, logrando fotografiar aves en pleno vuelo con un nivel de detalle espectacular que congela la imagen en el cielo. Sin embargo, el elevado uso de inteligencia artificial se vuelve evidente al observar estas capturas, generando resultados que pueden variar significativamente.

Inconsistencias y uso intensivo de IA

Existen diferencias abismales en color y sombras al comparar fotos tomadas con el sensor principal y la telefoto, especialmente notorias debido a la apertura f/2.67 del telefoto versus f/1.57 del principal. Esta inconsistencia no solo ocurre entre sensores, sino también con la misma cámara en escenas ideales tomadas apenas segundos después.

El análisis del procesamiento de imagen mediante IA ocurre en milésimas de segundo, generando suavizado de texturas y detalles del rostro que pueden percibirse como artificiales. Este procesamiento intenso es más notable a mayor zoom, creando una firma distintiva de saturación de colores y detalles procesados que divierte a los usuarios más críticos.

Cámara ultra gran angular y valoración final

La cámara ultra gran angular muestra las mayores inconsistencias comparada con sus contrapartes, debido a un sensor más pequeño que queda por debajo en captura de detalle y luz. Este componente, junto con el teleconvertidor que eleva la experiencia fotográfica general, completa un sistema que ofrece resultados diversos dependiendo de las condiciones de iluminación y el nivel de zoom utilizado.