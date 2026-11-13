Resident Evil Requiem gana el Juego del Año en los Golden Joystick Awards 2026

Resident Evil Requiem se llevó el premio al Juego del Año y Capcom fue reconocida como Estudio del Año en la edición 44 de los Golden Joystick Awards 2026.

Resident Evil Requiem conquistó los Golden Joystick Awards 2026 y se llevó el premio al Juego del Año en la edición 44 de la ceremonia. La distinción es el máximo reconocimiento de estos premios, que reconocen a los videojuegos más destacados del año.

La compañía japonesa Capcom también fue una de las grandes protagonistas de la noche, al ser reconocida como Estudio del Año. Con cuatro premios para el videojuego y el reconocimiento al estudio, la producción quedó entre los títulos más sobresalientes de la industria durante este año.

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Cómo se decidieron los premios de la ceremonia

Los Golden Joystick Awards 2026 contemplaron 25 categorías en total. De ellas, 22 fueron determinadas mediante votaciones de jugadores de distintas partes del mundo.

Ese sistema hace que los resultados dependan mayoritariamente del público, y no únicamente de un jurado. Por esa razón, el triunfo de Resident Evil Requiem refleja la preferencia de jugadores de varios países.

El resultado reafirmó el protagonismo de Capcom durante una ceremonia en la que sus producciones destacaron tanto en las categorías principales como en los apartados técnicos y de actuación.

Qué es Resident Evil Requiem y de dónde viene

Resident Evil Requiem fue lanzado en febrero de 2026 y es la entrega más reciente de una franquicia de terror y supervivencia. La saga comenzó hace tres décadas y se ha extendido a películas, libros y producciones televisivas.

En la historia, el jugador sigue una investigación sobre una serie de muertes misteriosas junto con Leon S. Kennedy, un personaje conocido por los seguidores de la saga. Durante la aventura, ambos regresan a escenarios emblemáticos de la franquicia.

Entre esos escenarios se encuentra la estación de policía, uno de los lugares más reconocibles de la serie. Ese regreso a espacios familiares es parte de la propuesta con la que el juego se presentó al público.

Relevancia del triunfo para Capcom y el público

El doble reconocimiento, al juego y al estudio, confirma el peso que Capcom tiene en la votación de los jugadores durante esta edición. Para la compañía, la combinación de premios a una franquicia veterana y a una entrega reciente resalta la vigencia de la saga.

Para los aficionados, el resultado de los Golden Joystick Awards 2026 funciona como una referencia sobre qué títulos fueron los más valorados por la comunidad jugadora a lo largo del año.