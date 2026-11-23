La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente alerta sobre residuos tóxicos de cohetes de SpaceX en Tamaulipas tras explosión que mató fauna marina en Bagdad.

La presencia de material tóxico originado por los desechos de cohetes de la empresa SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, ha generado una alerta sanitara y ambiental en las playas del norte de México. Organizaciones ambientalistas y autoridades gubernamentales han denunciado que estos residuos han causado la muerte de diversas especies marinas en la región de Tamaulipas. La situación se intensificó tras la explosión del cohete Starship el viernes pasado, dejando un rastro de peligrosidad en la costa.

Detectan residuos tóxicos de Starship en Tamaulipas

En la Playa Bagdad, ubicada en el estado de Tamaulipas, se ha confirmado la caída de residuos correspondientes a la explosión del propulsor de primera etapa del cohete Starship. Este incidente ocurrió a apenas media milla de la orilla, resultando en la dispersión de miles de fragmentos de diverso tamaño. La organización ambientalista Global, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México, han identificado que estos escombros constituyen basura espacial de gran volumen que ha invadido el territorio.

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Denuncian impactos ecológicos y muertes de fauna marina

Las autoridades ambientales han documentado la muerte de tortugas, delfines y manatíes en las horas siguientes a la explosión del cohete. La causa probable de estos decesos se atribuye a la ingestión de fragmentos diminutos, algunos de tan solo un centímetro cúbico, que la fauna marina confunde con alimento. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha emitido un mensaje formal de denuncia hacia SpaceX, señalando que el país ha sido utilizado como un basurero espacial, con consecuencias letales para los ecosistemas locales.

Naturaleza peligrosa de los desechos espaciales

Los materiales encontrados presentan características físicas complejas y potencialmente peligrosas para quienes los manipulen. Se trata de un plástico que cuenta con un recubrimiento metálico similar a una cinta adhesiva, el cual forma parte interna del propulsor del cohete White. Este tipo de estructura no solo representa un riesgo de contaminación física, sino que también plantea interrogantes sobre la toxicidad química de los compuestos que los integran, exigiendo un manejo especializado para su retirada.

Alerta sanitaria y medidas de prevención para la población

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México ha lanzado una alerta urgente dirigida a la población general y a los visitantes de la zona costera. Los ciudadanos son instados a no tocar bajo ninguna circunstancia los materiales que encuentren tanto en la playa como en las aguas marinas. Es fundamental reportar cualquier hallazgo a los canales oficiales de denuncia ambiental para garantizar la seguridad pública y facilitar la recolección de evidencia científica.

Dimensiones del desastre y objetivos de la investigación

La organización ambientalista ha intentado dimensionar la magnitud de la caída del cohete de Elon Musk mediante comparaciones visuales que ilustran la extensa área afectada. El objetivo principal de las investigaciones actuales es recoger la mayor cantidad de evidencia posible para sustentar las acciones legales y ambientales en contra de la empresa. La recuperación de cuerpos de animales muertos, como el caso de una tortuga hallada horas después del suceso, sirve como testimonio tangible del impacto directo de estas actividades espaciales en la biodiversidad mexicana.