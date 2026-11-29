La SCJN confirmó que el SAT puede presumir ingresos por depósitos no registrados. Conoce los detalles de la resolución y cómo afecta a contribuyentes y empresas en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó recientemente que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con la facultad legal para identificar ingresos no declarados mediante el análisis de movimientos bancarios no registrados. Esta resolución, emitida por el Pleno de la Corte, cierra una disputa fiscal clave y establece un precedente importante sobre cómo las autoridades pueden ejercer su función de verificación tributaria.

El caso específico involucró a una empresa que mantuvo un conflicto prolongado con la autoridad hacendada respecto a depósitos en cuentas bancarias que no figuraban en sus registros contables formales. La SCJN determinó que la presunción de ingresos por parte de las autoridades es válida cuando existe una discrepancia entre lo declarado y lo evidenciado en los movimientos financieros, salvo que el contribuyente pueda demostrar lo contrario.

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Facultades de verificación del SAT

La resolución aclara que el SAT no tiene la obligación de detallar movimiento por movimiento cada depósito cuestionado. En cambio, la autoridad fiscal solo debe identificar el banco correspondiente, el número de cuenta bancaria y las diferencias específicas que el contribuyente no haya podido aclarar previamente. Este enfoque simplifica el proceso de auditoría y refuerza la capacidad de control de la institución encargada de la recaudación federal.

La Corte estableció que, cuando estos movimientos financieros no coinciden con los registros contables del contribuyente, las autoridades pueden presumir que se trata de ingresos sujetos al pago de impuestos. Esta presunción es fundamental en el sistema tributario mexicano, ya que traslada la carga de la prueba hacia el contribuyente, quien debe proporcionar evidencia de que dichos fondos no representan ganancias gravables.

Impacto en comerciantes y profesionales

Esta decisión afecta directamente a comerciantes, trabajadores independientes y profesionistas que ofrecen servicios por su cuenta, sectores que a menudo manejan ingresos por diversas vías bancarias. La resolución no implica que el SAT revisará automáticamente todas las cuentas de los ciudadanos, pero sí subraya la importancia de mantener una contabilidad rigurosa y alineada con la realidad financiera.

Es crucial entender que mover ahorros de una cuenta a otra o prestar dinero a amigos no constituye necesariamente un ingreso gravable. Por ejemplo, si un individuo paga la cuenta de un restaurante y luego recibe transferencias de sus amigos para cubrir su parte, ese dinero no representa una ganancia económica. Sin embargo, sin la documentación adecuada, estas transacciones podrían ser interpretadas erróneamente como ingresos ocultos.

Consecuencias y obligaciones fiscales

Para mitigar los riesgos derivados de esta facultad ampliada de la SCJN, se recomienda a los contribuyentes conservar todos los comprobantes de operaciones bancarias. Guardar estos documentos permite explicar el origen del dinero en caso de una revisión fiscal y desvirtuar la presunción de ingresos no declarados. Esta práctica es especialmente vital para quienes utilizan aplicaciones bancarias para dividir gastos o administrar sus finanzas personales.

La facultad del SAT de considerar ciertos depósitos como ingresos no es nueva, pero esta resolución de la Suprema Corte refuerza su aplicación estricta. Las autoridades establecen que pueden emitir las pretensiones fiscales siempre que proporcionen información suficiente para que el contribuyente identifique los movimientos y demuestre el origen lícito del dinero. Ignorar esta responsabilidad puede resultar en multas, recargos y procedimientos legales complejos para los ciudadanos y empresas involucrados.