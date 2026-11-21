Autoridades de Sinaloa confirman 90% de restablecimiento vial tras la captura de Fausto Isidro y el operativo que dejó siete muertos y cuatro militares fallecidos.

El gobierno estatal de Sinaloa ha anunciado que el 90% de las vías principales en las zonas central y norte del estado han logrado recuperar su circulación normal. Este significativo avance en la movilidad se produce inmediatamente después de que se realizaran bloqueos y se generaran afectaciones significativas como consecuencia directa de un importante operativo de seguridad.

El detonante de estas medidas restrictivas fue la detención de Fausto Isidro, conocido popularmente como "El Chapo Isidro". Las autoridades mexicanas han aclarado que la reapertura de las arterias viales ha sido viable gracias a un trabajo coordinado y estrecho entre las fuerzas de seguridad, un grupo interinstitucional especial y varias dependencias gubernamentales.

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Detalles del Operativo y Captura en Sinaloa

La captura de Fausto Isidro y otros miembros clave de su organización criminal ocurrió durante una operación militar y policial conjunta. Participaron activamente las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional junto con unidades del Ejército Mexicano. Este despliegue buscaba neutralizar la presencia y el liderazgo de la banda en la región.

De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la operación resultó en la muerte de siete presuntos agresores. Asimismo, fueron detenidos ocho individuos durante los enfrentamientos. Estos detenidos fueron trasladados de inmediato a la Ciudad de México para su procesamiento legal.

Detenidos y Aseguramiento de Armamento

Los tres detenidos principales llegaron a la capital a las 5:20 horas a bordo de una aeronave militar. Entre ellos se encuentra el presunto líder criminal, Fausto Isidro, su primo y segundo al mando, Germán N, alias "Serafín", y su cuñado, quien es identificado como el operador financiero de la organización.

Todos ellos quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). En esta instancia, el Ministerio Público Federal determinará su situación jurídica. Por otra parte, cinco de los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

Entre estos últimos se encuentra Pánfilo N, identificado como primo hermano de "El Chapo Isidro" y operador logístico de la organización. Durante el allanamiento, las fuerzas federales aseguraron un fusil Barrett calibre .50, diez armas de distintos calibres y un lanzagranadas.

Pérdidas en las Fuerzas Militares

El saldo de la operación también incluye pérdidas humanas entre las fuerzas del orden. Cuatro elementos del Ejército Mexicano murieron mientras se dirigían a reforzar la seguridad en la localidad de Guasave. La Sedena expresó sus profundas condolencias a las familias de los caídos.

La dependencia señaló que brindará acompañamiento y apoyo institucional a los familiares de los militares fallecidos. Hasta el momento, no se tiene reporte de personas ajenas a los hechos que hayan resultado afectadas durante la operación.

Continuación de Acciones de Seguridad

Los operativos continúan activos para recuperar la circulación en las zonas que todavía presentan afectaciones pendientes. El objetivo final es brindar condiciones de seguridad estables a las familias residentes en la región. Las autoridades han enfatizado que la coordinación interinstitucional sigue siendo prioritaria.