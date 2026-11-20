Conoce los vehículos afectados por el Hoy No Circula el viernes 20 de noviembre. Multas de hasta 3,519 pesos y lista completa de excepciones en CDMX.

Los conductores que planifiquen sus desplazamientos deben considerar la aplicación estricta del Hoy No Circula para el viernes 20 de noviembre. Esta medida restrictiva opera habitualmente en la Zona Metropolitana del Valle de México y afecta a vehículos identificados con placas terminadas en 9 o 0, engomado azul y holograma 1 o 2.

Detalle de la Restricción de Movilidad

La prohibición de circulación se aplica en su horario habitual, iniciando a las 5:00 horas y concluyendo a las 22:00 horas. Este horario forma parte de las medidas permanentes establecidas para reducir los niveles de contaminación atmosférica en la región metropolitana. Los automovilistas deben verificar si su vehículo cumple con las características específicas del calendario oficial para evitar sanciones inmediatas.

Also read Restricciones Hoy No Circula Jueves 19 noviembre CDMX y Edomex

Los vehículos que no deben circular bajo estas normas son aquellos que presentan una combinación específica de características de identificación. Específicamente, están afectados los automóviles con engomado azul, terminación de placas en 9 o 0, y holograma 1 o 2. Si tu auto cumple con estas características, lo más recomendable es buscar alternativas de movilidad, como el transporte público, bicicleta, taxi o aplicaciones de transporte.

Excepciones y Vehículos Permitidos

No todos los vehículos están sujetos a esta restricción. Los vehículos que podrán circular sin restricciones incluyen aquellos con holograma 0 o 00, lo que suele corresponder a autos nuevos o de eficiencia energética muy alta. Además, los vehículos eléctricos e híbridos están completamente exentos de la norma para fomentar el uso de tecnologías más limpias.

También hay excepciones específicas para ciertos autos con holograma 1 o 2. Estos vehículos pueden circular si no tienen engomado azul ni terminación de placas 9 o 0. Esta distinción es crucial para propietarios de vehículos de años anteriores que no cuentan con las últimas etiquetas de emisión pero que cumplen con otros criterios de circulación permitida.

Sanciones Económicas y Multas

Las autoridades de la Ciudad de México determinaron las sanciones económicas con base en el valor de la UMA. Las multas por no respetar la norma ascienden a 2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs, y a 3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs. Estos importes representan la máxima presión económica para quienes incumplan las reglas de tránsito.

Además de las sanciones económicas, el incumplimiento puede derivar en contratiempos durante los traslados. La estricta aplicación de la norma busca garantizar la fluidez y reducir la contaminación, aunque el riesgo de multas elevadas incentiva a los conductores a revisar sus vehículos antes de salir a la vía pública.

Cobertura Territorial y Aplicación

La restricción se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes municipios del Edomex: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquiluc, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Además, el programa también opera en Toluca y Santiago Tianguistenco. En estas dos ciudades mexiquenses, el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, mientras que las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Competencias y Autoridades Multadoras

Los agentes de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están autorizados para emitir infracciones. También pueden multar elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que cuenten con la certificación y los equipos electrónicos portátiles requeridos.

En el Edomex, solo los oficiales de tránsito estatales pueden emitir infracciones, sin embargo, en algunos municipios mexiquenses facultados, la policía municipal también puede sancionar si el auto transita por una vialidad de su jurisdicción. Esta estructura de competencias asegura la vigilancia en toda la zona metropolitana.

Contexto Empresarial y Económico

Mientras los automovilistas ajustan sus rutas, el mercado financiero muestra dinámicas distintas. Nvidia cae tras la salida de Jensen Huang, generando debate sobre si es momento para comprar acciones. Este movimiento empresarial contrasta con la rutina diaria de millones de personas que dependen del transporte público o buscan alternativas para evadir las restricciones de circulación impuestas por el gobierno.

La intersección entre la política ambiental urbana y los eventos corporativos de alto perfil destaca la complejidad de la gestión metropolitana. Mientras Jensen Huang lidera transformaciones tecnológicas, las autoridades locales mantienen el enfoque en la reducción de emisiones a través de la restricción vehicular del viernes 20 de noviembre.