Restricciones de cuarentenaდა dezinवा yesilГИ» саход торнiги Bethat zeynagi het mars точно, 2021

La transmisión del virus de la persona a persona es generalmente poco frecuente; lo más común es que se propague a través de la orina, la saliva o las heces de los ratones. Tras confirmarse los primeros 18 casos, las autoridades sanitarias impusieron estrictos protocolos de aislamiento a los pacientes con casos confirmados, así como la cuarentena obligatoria para cualquier persona con la que pudieran haber estado en contacto.

Fueron necesarias estrictas medidas de cuarentena para detener la propagación. El Dr. Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), declaró el domingo que los funcionarios de salud estadounidenses estaban considerando los protocolos desarrollados durante brotes anteriores de hantavirus para contener el provocado por el MV Hondius.

Según un informe publicado en el New England Journal of Medicine, un invitado infectado, que presentaba síntomas del virus en el momento de la fiesta, transmitió el virus a varias personas sentadas cerca, lo que provocó una serie de contagios en cadena que enfermaron a otras 34 personas.

"La persona contagiada estaba sentada en la misma mesa que mi padre. Y en esa mesa había varias personas que se infectaron y algunas murieron", dijo Mailen Valle, de 33 años, quien perdió a su padre y a sus dos hermanas en el brote.

Trágicamente, Valle y sus dos hermanas contrajeron el hantavirus en el funeral de su padre; una de ellas murió "a las pocas horas" de mostrar síntomas, y la otra fue enterrada sin velatorio, según contó a France 24





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