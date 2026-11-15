Restricciones de Visa Excluyen a Miss Zambia y Congo de Miss Universo

Miss Zambia y Miss Congo se retiran de Miss Universo por visas negadas. Zimbabue y Sudán del Sur esperan resolución bajo políticas del gobierno de Trump.

Las representantes de Zambia y la República del Congo se han retirado oficialmente de la competencia de Miss Universo que se celebra este año en Puerto Rico. Esta decisión se debe directamente a las restricciones de visado impuestas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Estas medidas gubernamentales han impedido que estas delegaciones lleguen al territorio estadounidense para participar en el certamen.

Impacto de las Proclamaciones Presidenciales de Trump

Estados Unidos ha implementado amplias restricciones de viaje que afectan a decenas de naciones, con un impacto particularmente fuerte en países africanos. Estas limitaciones se rigen por proclamaciones emitidas durante el segundo gobierno de Donald Trump. En diciembre pasado, el gobierno estadounidense amplió estas restricciones a otros países, incluyendo específicamente a Zambia y Zimbabue.

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Además de esta ampliación, se mantuvo una suspensión total de entrada para los nacionales de la República del Congo y Sudán del Sur. Estas políticas burocráticas han creado barreras insalvables para varias concursantes, alterando la composición de la competencia internacional de belleza más importante del mundo.

Posiciones de las Delegaciones Retiradas

Los organizadores de Miss Universo Zambia emitieron un comunicado esta semana confirmando el retiro de su representante, Mubanga Pamela Hatyoka. El mensaje destacaba que ella se ganó su corona y título con mérito propio, mereciendo la oportunidad de representar a su nación con orgullo. Este anuncio formaliza la salida de la delegación africana central debido a las barreras legales de entrada.

En el caso de la República del Congo, Georgina Kambongo hizo historia al ser coronada como la primera representante de su país centroafricano en Miss Universo. Los organizadores congoleños aseguraron que su imposibilidad de viajar a Puerto Rico está vinculada únicamente a las restricciones de viaje de Trump. Este hecho subraya el valor histórico de su participación, ahora truncada por factores ajenos a su desempeño.

Esperanza de las Delegaciones en Espera

Las representantes de Sudán del Sur y Zimbabue aún se encuentran a la espera de sus visas, manteniendo una lucha activa para llegar a la competencia. Roseanna Hall, la representante de Zimbabue, escribió en redes sociales que, tras meses de preparación, no se rendirá. Atribuyó su esperanza a la fe divina, indicando que confía en que la obra comenzada llegará a su término.

Por su parte, los organizadores de Sudán del Sur expresaron incertidumbre sobre la participación de Adut Deng. A pesar de meses de esfuerzos para conseguir los documentos de viaje y las aprobaciones necesarias, la situación sigue sin resolverse. En un comunicado, afirmaron que Sudán del Sur merece ser visto, escuchado y representado, cargando con las esperanzas y la resiliencia de una nación.

Calendario y Contexto del Evento en Puerto Rico

Se espera que la 75.ª edición de la competencia cuente con hasta 120 concursantes en total. Las delegadas comenzaron a llegar a Puerto Rico el domingo pasado para realizar ensayos y participar en otras actividades preliminares. La logística del evento continúa avanzando a pesar de las ausencias forzadas de las naciones afectadas por las políticas de viaje.

El cronograma oficial establece una competencia de trajes nacionales programada para el 21 de noviembre. Seguidamente, se llevarán a cabo los segmentos de traje de baño y vestido de noche al día siguiente. Finalmente, la ganadora será coronada el 24 de noviembre, cerrando un certamen que, aunque reducido, mantiene su estructura tradicional.