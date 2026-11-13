Restricciones Hoy No Circula 13 noviembre 2026: Placas, Multas y Zonas afectadas

Conoce los vehículos restringidos y las multas del Hoy No Circula este viernes 13 de noviembre de 2026 en CDMX y Edomex. Detalles sobre engomado azul y zonas metropolitanas.

El programa Hoy No Circula entra en vigencia este viernes 13 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México. La restricción estará activa desde las 05:00 hasta las 22:00 horas para vehículos con engomado azul y terminaciones de placas 9 y 0 con hologramas 1 y 2.

Adicionalmente, esta norma prohíbe la circulación de automóviles con placas foráneas. Estas restricciones se aplican exclusivamente a vehículos registrados fuera de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Por lo tanto, las placas de estos estados están autorizadas para transitar durante la jornada de este viernes.

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Los vehículos que cuentan con holograma 0 y 00 están completamente exentos de estas limitaciones. Asimismo, los autos eléctricos e híbridos, las motocicletas, los taxis, el transporte público, el transporte de carga y los vehículos del sector salud no tienen restricciones de circulación bajo las normas actuales del programa.

Aplicación en municipios del Estado De México

El gobierno del Estado de México implementa esta regulación en 18 municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México. Las localidades afectadas incluyen Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Desde el 1 de enero de 2026, la normativa también se extiende a 22 municipios adicionales en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. En la zona del Valle de Toluca, las localidades son Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Rayón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Para la zona de Santiago Tianguistenco, los municipios sujetos a las restricciones son Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco. El gobierno del Estado de México indica que, si se activa una Contingencia Ambiental, las restricciones en estas zonas se aplicarán según sus normativas ambientales específicas, las cuales difieren de las reglas vigentes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Importancia de la Contingencia Ambiental

Las autoridades señalan que la activación de una Contingencia Ambiental puede ampliar temporalmente las restricciones del Hoy No Circula. Este mecanismo permite limitar la circulación de más vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México cuando los niveles de contaminación superan los umbrales de seguridad establecidos.

Durante episodios de contingencia, las normas habituales pueden suspenderse o modificarse drásticamente. Los conductores deben verificar diariamente las actualizaciones oficiales antes de planificar sus desplazamientos, ya que las excepciones o prohibiciones adicionales dependen de la calidad del aire reportada por las autoridades ambientales.

Sanciones y multas por incumplimiento

Infringir las restricciones del Hoy No Circula conlleva sanciones económicas y posibles consecuencias legales. De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa puede alcanzar hasta 20 Unidades de Medida y Actualización. Dado que desde el 1 de febrero el valor de la UMA es de 117.31 pesos, la sanción máxima en el Estado de México asciende a 2 mil 346 pesos.

El incumplimiento no solo implica la multa, sino que también puede derivar en el traslado del vehículo al corralón. Por su parte, en la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que oscilan entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos para quienes violen las restricciones. Estas penalidades buscan desincentivar el uso indiscriminado del automóvil particular en horas pico.

Consecuencias para los conductores

La retención vehicular representa un riesgo significativo para quienes circulan sin cumplir con el programa. Los conductores sancionados enfrentan no solo el costo inmediato de la multa, sino también los gastos adicionales asociados a la recuperación del automóvil en el corralón. Esta medida busca garantizar la fluidez vial y mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas densamente pobladas.

Los ciudadanos deben verificar sus terminaciones de placa y hologramas antes de salir a las calles. La planificación del transporte alternativo es una estrategia efectiva para evitar estas penalidades. Las autoridades invitan a la población a utilizar el transporte público o a programar sus viajes fuera del horario de restricción para cumplir con las normas vigentes este viernes 13 de noviembre de 2026.