Restricciones Hoy No Circula 14 de noviembre en Ciudad de México

Conoce el calendario oficial del Hoy No Circula para el sábado 14 de noviembre en Ciudad de México. Detalles de hologramas, multas y excepciones vigentes para la capital.

La Comisión de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México confirman que el programa Hoy No Circula operará con normalidad durante el sábado 14 de noviembre. Esta medida aplica tanto para la capital federal como para el área metropolitana del Valle de México, siguiendo estrictamente el calendario oficial establecido por las autoridades locales y estatales.

El objetivo principal de esta iniciativa es mitigar la contaminación atmosférica en la zona conurbada. Al restringir la circulación de ciertos vehículos basándose en sus placas y verificaciones vehiculares, las entidades buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire en la región.

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Restricciones vigentes para vehículos particulares

Las medidas de restricción de circulación comenzarán en punto de las 5:00 de la mañana y se extenderán hasta las 22:00 horas del mismo día. Todos los automóviles particulares que posean holograma 2 se verán impedidos de circular durante este horario. Además, cualquier vehículo con holograma 1 cuyo número de placa termine en dígito par 2, 4, 6, 8 o 0 también quedará fuera de circulación.

Los automovilistas con placas foráneas, es decir, aquellos que no cuentan con una verificación vigente ni una exención reconocida por las autoridades de la Ciudad de México o el Estado de México, tampoco podrán transitar libremente por las vías principales de la zona metropolitana durante las horas de restricción.

Excepciones y vehículos permitidos para circular

El gobierno no activará el Doble Hoy No Circula para este sábado. La Comisión Ambiental de la Megalópolis CAMe ha determinado que no se ha alcanzado el umbral crítico de contaminación que requiera esta medida extraordinaria. Por lo tanto, las restricciones se limitan al calendario estándar publicado anteriormente.

Solo podrán circular sin restricciones los vehículos con holograma 00 y los que exhiban holograma 0. Las motocicletas también están exentas de estas normas. Las personas con discapacidad podrán transitar siempre y cuando sus unidades cuenten con la documentación regularizada correspondiente. Asimismo, los vehículos eléctricos e híbridos no están sujetos a estas limitaciones.

El transporte público de pasajeros, las unidades de emergencia, las ambulancias, las unidades médicas y los vehículos de seguridad pública también están autorizados para circular durante todo el horario establecido. Estos servicios esenciales tienen prioridad para garantizar la operatividad de la ciudad.

Sanciones por incumplimiento y traslados vehiculares

El incumplimiento de estas normas ambientales conlleva sanciones económicas significativas para los conductores. Las multas establecidas oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización UMA. El monto exacto depende del valor vigente de la UMA en el momento de la infracción, lo cual puede variar anualmente.

Además de la sanción económica, los agentes de tránsito tienen la facultad de trasladar el vehículo infractor a un depósito vehicular autorizado. Los conductores responsables deberán asumir los gastos adicionales asociados con el traslado, el custodia y el liberación de su automóvil. Se recomienda a los usuarios revisar sus placas antes de salir para evitar inconvenientes logísticos y financieros.