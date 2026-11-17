Conoce las restricciones de Hoy No Circula para el 17 de noviembre de 2026. Placas terminadas en 7 y 8 con engomado rosa no pueden circular en CDMX y EdoMex.

Para los automovilistas que planean desplazarse este martes 17 de noviembre de 2026, la verificación previa del estatus vehicular es indispensable antes de iniciar el motor. El programa Hoy No Circula continúa su ciclo de operatividad regular en la Zona Metropolitana del Valle de México, impactando directamente a conductores en todas las demarcaciones de la Ciudad de México y en numerosos municipios colindantes del Estado de México.

Calendario de Restricciones para el 17 de noviembre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene vigente la medida de restricción vehicular en un horario estricto que abarca desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. Esta intervención regulatoria tiene como propósito fundamental la disminución de las concentraciones de contaminantes atmosféricos, una estrategia sanitaria crucial para proteger la salud de millones de residentes en la capital y sus alrededores.

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Los vehículos que presentan terminación de placa 7 u 8, combinados con el engomado holográfico de color rosa, están estrictamente prohibidos de circular en las fechas asignadas. Si tu unidad cumple con estas tres características simultáneamente, es obligatorio mantenerla estacionada durante las horas de restricción establecidas por las autoridades ambientales.

Vehículos Autorizados para Circular Sin Restricciones

No todos los automovilistas enfrentan limitaciones de tránsito en esta jornada específica, ya que existen excepciones claras definidas por el estatus ecológico de las unidades. Los propietarios de vehículos con hologramas 0 o 00 tienen permiso total para transitar, independientemente de la terminación numérica de sus placas.

Adicionalmente, las unidades clasificadas como vehículos eléctricos e híbridos gozan de exención completa ante esta normativa ambiental. Los conductores que posean hologramas 1 o 2 pueden circular sin problema, siempre y cuando sus vehículos no presenten el engomado rosa ni placas que terminen en los números 7 u 8.

Estado de Contingencia y Vigencia en Municipios

En esta ocasión no se activa el mecanismo de Doble Hoy No Circula, medida extraordinaria que solo procede en escenarios de contingencias ambientales declaradas. Si la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitiera dicha alerta, las restricciones adicionales comenzarían a regir a partir del día siguiente, no en la misma fecha de esta semana.

La aplicación del programa es obligatoria en la Ciudad de México y se extiende a una lista específica de municipios del Estado de México, incluyendo Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, y Ecatepec, entre otras demarcaciones clave. Desde el 1 de julio de 2025, la normativa también se aplicó en Toluca y Santiago Tianguistenco, con restricciones de lunes a sábado para hologramas 1 y 2.

Impacto Económico y Multas por Infracción

El incumplimiento de las reglas de restricción vehicular conlleva sanciones económicas significativas calculadas bajo el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año 2026. La multa mínima se establece en 20 UMAs, lo que equivale a 2,346 pesos, mientras que el monto máximo asciende a 30 UMAs, sumando 3,519 pesos.

La penalización financiera no es el único riesgo para los infractores, ya que las autoridades también tienen la facultad de remolcar el vehículo al corralón público. Esta medida administrativa incrementa considerablemente el costo final para el propietario, debido a las tarifas de estacionamiento y retención que se acumulan desde el momento del lanzamiento de la unidad.