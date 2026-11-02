Restricciones Hoy No Circula 2 de noviembre 2026 CDMX y Edomex

Aplicación del Hoy No Circula el 2 de noviembre en CDMX y Edomex. Placas 5 y 6 con engomado amarillo. Detalles de multas y exenciones.

Este lunes 2 de noviembre de 2026, entra en vigor el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México. La restricción comienza a las 05:00 horas y finaliza a las 22:00 horas. Los vehículos afectados son aquellos con terminación de placa 5 y 6, además de contar con holograma 1 o 2.

Vehículos con engomado amarillo restringidos

Las autoridades señalan que los vehículos con engomado de color amarillo no tendrán permitido circular durante las horas establecidas. Esta medida busca reducir las emisiones contaminantes en la zona metropolitana. Se aplica tanto en la capital federal como en municipios del estado vecino.

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Es importante recordar que esta restricción incluye a vehículos con placas foráneas. Las placas no correspondientes a Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala también están sujetas al prohibido de circulación. Los conductores deben verificar su situación antes de salir a las vías públicas.

Exenciones y vehículos permitidos

No todos los automotores están sujetos a estas limitaciones el lunes 2 de noviembre. Los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de las restricciones del Hoy No Circula. Asimismo, los autos eléctricos e híbridos pueden circular con libertad dentro del horario establecido.

Las motocicletas también forman parte de los vehículos permitidos. El taxis y el transporte público no sufren restricciones de circulación. El transporte de carga tiene permisos especiales bajo ciertas condiciones. Los vehículos conducidos por personal del sector salud también están exentos.

Los conductores deben estar atentos a posibles cambios en el programa. En caso de que se active una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden volverse más estrictas. Esto podría limitar la circulación de más vehículos en la zona metropolitana.

Municipios del Estado de México afectados

Para evitar una Contingencia Ambiental, el programa Hoy No Circula vigila 18 municipios del Estado de México. Estos municipios forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. La lista incluye a Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal y Cuautitlán.

También se encuentran entre los afectados Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca y La Paz son otros municipios vigilados. Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero tienen restricciones.

Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco completan la lista de la ZMVM. Estas zonas mantienen las normas para prevenir crisis de calidad del aire. Los conductores que transiten por estas áreas deben cumplir las reglas.

Nuevas zonas metropolitanas con restricciones

Desde el 1 de enero de 2026, el programa se expandió a otros 22 municipios. Estos pertenecen a las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. La Zona Metropolitana del Valle de Toluca incluye a Almoloya de Juárez, Calimaya y Chapultepec.

Lerma, Metepec y Mexicaltzingo también están bajo esta normativa. Ocoyoacac, Otzolotepec y San Antonio la Isla tienen restricciones vigentes. San Mateo Atenco, Rayón y Temoaya son parte de los municipios controlados.

Tenango del Valle, Toluca y Xonacatlán completan la lista del Valle de Toluca. Zinacantepec también sigue estas reglas. La Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco incluye a Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac y Texcalyacac.

Tianguistenco y Xalatlaco son los últimos municipios de esta zona con restricciones. Las normativas ambientales de estas zonas son distintas a las de la ZMVM. El gobierno estatal aplica estas reglas según las condiciones ambientales vigentes.

Multas y sanciones por incumplimiento

Incumplir las restricciones vehiculares puede derivar en sanciones económicas y retención del vehículo. De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización. Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos.

Esto equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México. Los vehículos infractores podrán ser trasladados al corralón. Los conductores deben pagar la multa para recuperar su unidad.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas. Las sanciones van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos. Quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula enfrentan estas penalidades.