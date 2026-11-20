Conoce las restricciones del Hoy No Circula para el sábado 21 de noviembre en la CDMX y el Edomex. Detalla hologramas, terminales de placa, zonas afectadas y multas vigentes.

El calendario oficial de restricciones vehiculares para la Ciudad de México y el Estado de México establece que el sábado 21 de noviembre corresponde al tercer día hábil del mes, lo que activa protocolos ambientales específicos para reducir la contaminación en el Valle de México. Los conductores deben verificar antes de salir de sus hogares si sus automóviles cuentan con la autorización necesaria para circular durante el horario establecido, evitando así sanciones económicas y contratiempos en el tránsito.

Vehículos prohibidos y restricciones por holograma

Las autoridades ambientales han determinado que los vehículos con Holograma 1 no pueden circular si sus placas terminan en dígito impar, específicamente los números 1, 3, 5, 7 y 9, aplicando esta norma tanto al primer como al tercer sábado del mes. Además, todos los automóviles clasificados bajo el Holograma 2 enfrentan una restricción total y deben permanecer inmóviles independientemente del último número de su matrícula, ya que este grupo debe descansar todos los sábados del año.

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Los vehículos foráneos también están sujetos a estas disposiciones si no poseen una verificación técnica reconocida o una exención válida emitida para operar dentro del Zona Metropolitana del Valle de México durante este periodo. La medida busca limitar las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, por lo que es fundamental que los propietarios validen el estado de su holograma y la terminación de sus placas antes de iniciar sus desplazamientos diarios.

Vehículos permitidos y posibles contingencias

En contraste con las prohibiciones, los automovilistas con Holograma 1 cuyas placas terminan en números pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8, tienen la autorización explícita para circular con normalidad durante este sábado sin enfrentar ningún tipo de restricción ambiental. Asimismo, los vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con la exención correspondiente emitida por las autoridades competentes pueden transitar libremente, siempre y cuando no se active una emergencia sanitaria o ambiental no prevista.

Actualmente, no se ha reportado la activación de la medida extraordinaria conocida como Doble Hoy No Circula para este 21 de noviembre, lo que significa que las restricciones se mantienen dentro de los parámetros habituales del calendario mensual. Sin embargo, se recomienda a los conductores consultar continuamente los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para detectar cualquier cambio de último momento por contingencia ambiental.

Zonas geográficas y sanciones por infracciones

El programa de restricción de circulación aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo áreas como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Coyoacán, así como en 18 municipios conurbados del Estado de México como Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos y Naucalpan de Juárez. Esta cobertura extensa abarca la mayor parte de la zona metropolitana, por lo que los conductores que viajen entre estas entidades deben estar atentos a las normas locales para evitar multas.

Las sanciones por incumplir estas restricciones son significativas y varían según la jurisdicción; en la Ciudad de México, la multa oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a un mínimo de 2,346.20 pesos y un máximo de 3,519.30 pesos para 2026. En el Estado de México, las penalizaciones son ligeramente menores, situándose entre 16 y 20 UMA, lo que representa un costo de entre 1,876.96 y 2,346.20 pesos para los infractores que circulen en horarios prohibidos.