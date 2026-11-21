Conoce las restricciones de circulación del programa ambiental Hoy No Circula para este sábado 21 de noviembre en la Ciudad de México y Estado de México.

La estrategia ambiental Hoy No Circula entra en vigencia este sábado 21 de noviembre en el Valle de México con el objetivo de mitigar la contaminación atmosférica en la megaciudad. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha establecido un calendario específico para restringir el tránsito vehicular basado en la antigüedad de los vehículos y las terminaciones de sus placas.

Vehículos prohibidos por holograma y placa

Los automóviles con holograma 2 enfrentan una prohibición total de circulación en la Zona Metropolitana del Valle de México durante este sábado 21 de noviembre. Además, el calendario oficial indica que deben quedarse en sus domicilios o estacionamientos los coches con holograma 1 que presenten terminaciones de placas con números impares, específicamente los dígitos 1, 3, 5, 7 y 9.

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Esta medida afecta tanto a vehículos con placas locales como a unidades foráneas que carezcan de verificación o exención reconocida por las autoridades ambientales. La prohibición está diseñada para reducir significativamente las emisiones contaminantes generadas por la flota vehicular más antigua y menos eficiente en la región metropolitana.

Vehículos autorizados a circular sin restricciones

Los automóviles con holograma 00 cuentan con autorización para circular sin restricciones este sábado 21 de noviembre. Asimismo, los vehículos con holograma 0, que generalmente pertenecen a autos más recientes, tienen permisos de circulación normales durante el horario del programa.

Las motocicletas también están permitidas en las vías públicas, junto con el transporte público de pasajeros que opera bajo estándares ambientales. Los automovilistas con unidades eléctricas e híbridas tienen el derecho de transitar libremente debido a su bajo impacto ambiental. Asimismo, los vehículos de emergencia, unidades de seguridad pública, ambulancias y servicios médicos cuentan con exención inmediata.

Horarios y excepciones para personas con discapacidad

El programa Hoy No Circula Sabatino tiene una vigencia estricta desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas. Durante este periodo, los autos que transporten a personas con discapacidad pueden circular siempre y cuando cumplan con las regularidades correspondientes exigidas por las autoridades.

Es fundamental verificar que la exención por discapacidad esté actualizada y documentada adecuadamente para evitar sanciones. Los conductores deben mantener estos permisos visibles o accesibles para ser presentados ante las autoridades de tránsito si son interceptados durante su recorrido.

Aplicación en el Estado de México y contingencia ambiental

El Hoy No Circula aplica también en el Estado de México, extendiendo su alcance a municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México. Esto incluye áreas críticas como Toluca y Santiago Tianquistenco, donde la calidad del aire requiere monitoreo constante.

Actualmente, no se tiene contemplado que se active el Doble Hoy No Circula para este sábado 21 de noviembre, según los últimos reportes de la CAMe. Esta medida extraordinaria solo se implementa cuando las autoridades activan la contingencia ambiental debido a niveles peligrosos de contaminación. Los ciudadanos deben permanecer atentos a los canales oficiales de la CAMe para recibir actualizaciones sobre posibles cambios en el programa.