Calendario Hoy No Circula 28 de noviembre 2025: restricciones de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y Edomex. Evita multas de hasta 3,519 pesos revisando hologramas y terminales.

El programa Hoy No Circula Sabatino activa sus restricciones el 28 de noviembre en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este día corresponde al tercer sábado del mes, lo que implica protocolos específicos para automovilistas con hologramas de verificación vehicular. Los conductores deben verificar sus condiciones antes de transitar para evitar sanciones económicas y contratiempos operativos.

Restricciones holograma 1 y vehículos foráneos

Las normas establecen que los automóviles con holograma 1 y placas terminadas en números impares deben suspender su circulación. Esta medida aplica exclusivamente durante el primer y tercer sábado de cada mes. El objetivo es reducir las emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire en la región.

Also read Hoy No Circula: estos autos descansan el jueves 26 de noviembre en CDMX y Edomex

Los vehículos con holograma 2 enfrentan una prohibición total todos los sábados del año. No existe distinción por el último dígito de la matrícula; todos deben permanecer en sus domicilios. Esta regla busca minimizar la huella de carbono de los autos de mayor antigüedad o menor eficiencia ambiental.

Los automovilistas con placas foráneas también deben observar estas disposiciones. Si un vehículo no cuenta con una verificación reconocida o una exención válida para circular en el Valle de México, está sujeto a las mismas prohibiciones. La Comisión Ambiental de la Megalópolis y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México supervisan el cumplimiento.

Permisos y vehículos autorizados para circular

Existen excepciones claras para quienes pueden utilizar sus vehículos este sábado 28 de noviembre. Los automóviles con holograma 00 y holograma 0 tienen permiso total para transitar. Estas categorías suelen corresponder a modelos recientes o con certificaciones de bajo impacto ambiental.

Los vehículos eléctricos e híbridos están autorizados para circular. Deben contar con la exención o autorización vigente emitida por las autoridades competentes. Es fundamental revisar la documentación física del automóvil para garantizar que la exención esté actualizada y sea válida en el momento del viaje.

También circulan libremente los autos con holograma 1 cuyas placas terminen en números pares. Las terminaciones 0, 2, 4, 6 y 8 no tienen restricción este día. Esta alternancia permite que una parte de la flota con mejores estándares ambientales mantenga su operatividad regular en la vía pública.

Horarios de vigencia y cobertura geográfica

Las restricciones tienen un horario específico de cumplimiento para efectos legales. Vigoran desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas del sábado 28 de noviembre. Transitar fuera de este horario no genera infracción, siempre que se respeten las demás normas de tránsito y seguridad vial vigentes.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esto incluye distritos como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos y Cuauhtémoc. También abarca Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En el Estado de México, la normativa afecta a 18 municipios conurbados. Las localidades incluyen Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Sanciones económicas y contingencias ambientales

El incumplimiento de las restricciones genera multas significativas según la entidad. En la Ciudad de México, la sanción oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización. Para el periodo referido, con un valor diario de 117.31 pesos, el monto mínimo es de 2,346.20 pesos y el máximo de 3,519.30 pesos.

En el Estado de México, las infracciones se valoran entre 16 y 20 UMA. El rango de sanción asciende de 1,876.96 pesos a 2,346.20 pesos. Estos montos buscan disuadir la circulación de vehículos contaminantes en zonas de alta densidad poblacional.

No se ha reportado la activación del Doble Hoy No Circula para esta fecha. Esta medida extraordinaria solo procede si la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia por contaminación. En ese caso, las restricciones se ampliarían a vehículos con hologramas 0 y 00, limitando aún más la movilidad para proteger la salud pública.