Calendario oficial de restricciones vehiculares Hoy No Circula para el 28 de noviembre de 2026 en CDMX y Estado de México. Conoce hologramas afectados y multas.

El programa Hoy No Circula entrará en vigor este sábado 28 de noviembre de 2026 para vehículos específicos en la Ciudad de México y el Estado de México. La restricción operativa se aplicará estrictamente en el horario comprendido entre las 05:00 y las 22:00 horas.

Identificación de vehículos con restricciones

Los conductores con placas que terminen en números pares -específicamente 0, 2, 4, 6 y 8- y que posean el holograma número 1 están prohibidos de circular durante la jornada señalada. Asimismo, todos los vehículos etiquetados con el holograma número 2 también deberán respetar la norma vigente.

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Este cuarto y último sábado de noviembre añade capas adicionales de restricción. La normativa también impide la circulación de vehículos que carezcan de matrícula con número visible. Adicionalmente, se prohíbe el tránsito de automóviles con placas foráneas, entendidas como aquellas registradas fuera de las entidades federativas de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Vehículos exentos de la prohibición

No todos los automotores están sujetos a estas limitaciones. El programa Hoy No Circula exime expresamente a los vehículos que cuentan con holograma 0 y holograma 00. Esta categoría incluye a la mayoría de los modelos nuevos de bajas emisiones contaminantes.

También están autorizados a circular los vehículos eléctricos e híbridos que cumplan con los estándares vigentes. Las motocicletas, los taxis registrados, el transporte público convencional y los vehículos dedicados exclusivamente al transporte de carga no enfrentan restricciones bajo este régimen.

Los automotores pertenecientes al sector salud, designados para emergencias y atención médica, mantienen su libertad de circulación. Sin embargo, estas exenciones pueden verse alteradas si el gobierno activa una Contingencia Ambiental, la cual podría expandir temporalmente las limitaciones a más unidades en la región.

Municipios participantes en el Estado de México

La aplicación geográfica del programa Hoy No Circula se extiende más allá del centro capitalino. En el Estado de México, la norma es vigente en 18 de los 125 municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Estas localidades incluyen Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Otras jurisdicciones afectadas en la ZMVM son Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. La coordinación intergubernamental busca uniformar la calidad del aire en estas zonas densamente pobladas.

Desde el 1 de enero de 2026, la normativa también abarca 22 municipios adicionales en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), la restricción aplica en Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Rayón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Normativa en la zona de Santiago Tianguistenco

La Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST) integra a Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco bajo este esquema de movilidad. Estos municipios siguen protocolos de control vehicular diseñados para mitigar la contaminación local.

El gobierno del Estado de México especifica que, en caso de declararse una Contingencia Ambiental, las restricciones en estos municipios se ajustarán conforme a las normativas ambientales vigentes específicas de las zonas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. Estas reglas difieren técnicamente de las que rigen estrictamente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sanciones económicas y retención vehicular

El incumplimiento de las restricciones vehiculares conlleva consecuencias financieras y logísticas severas. De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la infracción puede derivar en sanciones económicas significativas. La multa máxima asciende a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Dado que desde el 1 de febrero el valor de una UMA se fija en 117.31 pesos, la sanción puede alcanzar los 2 mil 346 pesos en el Estado de México. Adicionalmente, la autoridad tiene la facultad de trasladar el vehículo infractor al corralón municipal, generando costos adicionales para el propietario.

En la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece un rango de multas más amplio. Las sanciones para quienes desobedezcan las restricciones del Hoy No Circula oscilan entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos. Esta diferencia tarifaria refleja los distintos marcos regulatorios de tránsito en ambas entidades federativas.