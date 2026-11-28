Conoce las restricciones de Hoy No Circula del sábado 28 de noviembre en la CDMX y el Edomex. Revisa qué hologramas tienen prohibida la circulación y las multas vigentes.

El programa Hoy No Circula operará con normalidad durante este sábado 28 de noviembre en la Ciudad de México y el Valle de México. Esta medida ambiental busca reducir las emisiones contaminantes derivadas de la mala calidad del aire en la metrópoli.

Calendario Oficial y Restricciones de Circulación

De acuerdo con el calendario establecido para el cuarto sábado del mes, los vehículos están sujetos a restricciones basadas en su holograma de verificación y la terminación de sus placas. El programa rige desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

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Queda prohibida la circulación de todos los vehículos que posean el holograma 2. Asimismo, no podrán circular los automóviles con holograma 1 siempre que la terminación de sus placas numéricas sea par, es decir, los números 2, 4, 6, 8 y 0.

También se aplica la restricción a los automóviles foráneos, definidos como aquellos que carecen de verificación vigente o de una exención reconocida por las autoridades correspondientes. Estas normas buscan controlar la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire.

Evaluación de la CAMe y Posible Contingencia

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha confirmado que por el momento no se ha activado el Doble Hoy No Circula para este 28 de noviembre. Esta modalidad extrema solo se implementa cuando se declara una contingencia ambiental debido a niveles críticos de contaminación.

Las autoridades instan a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para cualquier cambio en el estado de alerta. El Doble Hoy No Circula implica una restricción más severa para vehículos con hologramas inferiores, pero en este caso la norma regular se mantiene vigente.

Vehículos Autorizados y Exenciones Aplicables

Diversos tipos de transporte y vehículos específicos tienen autorización para circular sin restricciones durante la jornada sabatina. Los automóviles con holograma 00 y los de categoría 0 pueden utilizar las vías sin límite horario bajo esta norma general.

Los vehículos eléctricos e híbridos también están exentos de las restricciones, promoviendo así el uso de tecnologías menos contaminantes. Las motocicletas, el transporte público de pasajeros y los vehículos de emergencia, seguridad pública y ambulancias continúan operando con normalidad.

Asimismo, los autos que transporten a personas con discapacidad circulan libremente, siempre que cumplan con las regularidades correspondientes. Esta flexibilidad asegura que servicios esenciales y movilidad inclusiva no se vean afectados por la campaña ambiental.

Aplicación en el Estado de México y Sanciones

El programa Hoy No Circula es obligatorio en el Estado de México, abarcando no solo las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Se extiende a los municipios de Toluca y Santiago Tianquistenco, así como a aquellos que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El incumplimiento de la norma conlleva sanciones económicas significativas para los conductores infractores. En la Ciudad de México, la multa varía entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo del valor vigente de esta unidad económica.

En el Estado de México, la sanción fija es de 20 UMA. Además, los agentes de tránsito pueden disponer el traslado del vehículo al depósito vehicular. El conductor deberá asumir los costos asociados por el traslado y el resguardo del automóvil en las instalaciones correspondientes.