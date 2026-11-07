Restricciones Hoy No Circula 7 de noviembre 2026: Hologramas y multas

Conozca las reglas del Hoy No Circula para el 7 de noviembre de 2026, hologramas afectados en CDMX y EdoMex, excepciones y el costo exacto de las multas.

Este sábado 7 de noviembre de 2026, el programa Hoy No Circula entra en vigor desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, afectando a una amplia franja de vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México. La restricción se aplica principalmente a los automóviles que poseen holograma 1 y terminan su placa con dígitos impares, específicamente los números 1, 3, 5, 7 y 9. Además de estas categorías locales, también están prohibidos todos los vehículos que utilizan holograma 2, sin distinción de su terminación de placa, lo que significa que una cantidad significativa de flotilla privada no podrá rodar por las calles durante las horas pico establecidas.

Detalles clave de las restricciones vehiculares

La autoridad de transporte ha especificado que esta normativa no solo limita a los automotores registrados localmente. Es fundamental destacar que, por primera vez en este ciclo de noviembre, los vehículos con placas foráneas también enfrentan prohibiciones de circulación. Esta medida excluye exclusivamente a las unidades provenientes de los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, la Ciudad de México y el Estado de México, afectando directamente a conductores que viajen desde el resto del país.

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El mecanismo de control se basa en la verificación visual del holograma y la última cifra de la placa. Quienes posean holograma 1 con terminación impar deben quedarse con sus unidades, al igual que todos los conductores con holograma 2. Esta estricta aplicación busca reducir la concentración de contaminantes en la atmósfera durante los fines de semana, manteniendo la misma rigurosidad que se observa en los días laborales habituales del programa.

Excepciones y vehículos autorizados a circular

No todos los conductores deben buscar rutas alternas o medios de transporte público, ya que existen categorías exentas de esta medida restrictiva. Los vehículos con holograma 0 y holograma 00 pueden circular libremente, proporcionando una ventaja para autos más nuevos o de baja emisión. Asimismo, la normativa permite el paso de autos eléctricos e híbridos, fomentando así el uso de tecnologías más limpias dentro de las zonas metropolitanas afectadas.

El sector de la movilidad formal y el transporte esencial también goza de estas exenciones. Las motocicletas, los taxis, el transporte público oficial y los vehículos de carga pesada tienen autorización expresa para transitar. Por otro lado, el personal del sector salud que se desplaza en cumplimiento de sus funciones médicas también está protegido contra estas sanciones, asegurando la continuidad de los servicios de emergencia y atención médica en la región.

Aplicación territorial y contingencias ambientales

La jurisdicción del Hoy No Circula se extiende más allá de la capital, abarcando 18 municipios específicos del Estado de México donde también rige la prohibición para hologramas 1 y 2, aunque las unidades 0 y 00 continúan siendo exentas. Estos municipios incluyen localidades de alta densidad poblacional como Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Ixtapaluca, Chalco, Chimalhuacán, Texcoco, La Paz, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Coacalco de Berriozábal, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán y Valle de Chalco.

Adicionalmente, desde el 1 de enero de 2026, el programa se ha expandido para cubrir otras 22 localidades distribuidas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco. En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, participan Almoloya de Juárez, Calimaya, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Temoaya, Toluca y Xonacatlán, entre otras. Mientras que en la zona de Santiago Tianguistenco, se aplican en Almoloya del Río, Capulhuac, Tianguistenco y Xalatlaco, entre otros.

Es crucial advertir que, en caso de declararse una Contingencia Ambiental, las reglas pueden cambiar drásticamente y las restricciones pueden ampliarse temporalmente. En situaciones de emergencia sanitaria por la calidad del aire, las normativas ambientales de cada zona metropolitana son distintas, por lo que las limitaciones podrían afectar a vehículos con holograma 0 y 00, restringiendo aún más la movilidad en las áreas críticas de la Ciudad de México y el Estado de México.

Sanciones económicas y riesgos de retención

La incumplimiento de estas normas conlleva consecuencias financieras severas y operativas que todo conductor debe conocer para evitar sustos costosos. En el Estado de México, según los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito, la multa puede ascender a hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Dado que desde el 1 de febrero el valor de la UMA se fijó en 117.31 pesos, la sanción máxima equivale a 2,346 pesos, además de que el vehículo podría ser trasladado de inmediato al corralón municipal.

Para la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece un rango de multas que va desde los 2,346 pesos hasta los 3,519 pesos. Estos montos están diseñados para disuadir la circulación de vehículos contaminantes durante los horarios establecidos. El riesgo de retención del auto implica no solo el pago de la multa, sino también los gastos adicionales para el retiro de la unidad y la custodia en las instalaciones autorizadas, lo que puede representar una carga económica significativa para los infractores.