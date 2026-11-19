Conoce las restricciones del Hoy No Circula para el jueves 19 de noviembre en la CDMX y el Edomex. Horarios, vehículos afectados y exenciones vigentes.

El calendario de restricciones de circulación del Hoy No Circula experimenta un cambio importante este jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México y el Estado de México. Esta actualización del programa obliga a ciertos automovilistas a permanecer fuera de las vialidades durante un horario específico, dependiendo de las características técnicas y de registro de sus unidades. La medida busca mitigar la contaminación atmosférica en la zona metropolitana.

Vehículos Afectados por Restricciones del 19 de Noviembre

Para el jueves 19 de noviembre, las restricciones del Hoy No Circula están dirigidas exclusivamente a vehículos con engomado de color verde. Asimismo, cualquier automóvil cuyas placas terminen en los dígitos 1 y 2 queda obligado a no circular, independientemente de su engomado, si también posee un holograma de verificación con las cifras 1 y 2. Estos criterios definen claramente qué unidades deben respetar la prohibición ese día.

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La prohibición de circulación para estas categorías de vehículos entrará en vigor a las 5:00 de la mañana y se extenderá hasta las 22:00 horas. Durante estas diecisiete horas, los automovilistas identificados con las terminaciones y engomados mencionados anteriormente no podrán transitar por las zonas donde opera el programa. Cumplir con este horario es esencial para evitar sanciones económicas y la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades.

Zonas Geográficas y Alcance Territorial de la Medida

El programa de restricciones opera con una cobertura geográfica extensa que abarca las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México. Además, se aplica en numerosos municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana bajo la jurisdicción de las autoridades ambientales. Esta delimitación territorial asegura que las medidas impacten directamente en las áreas de mayor densidad vehicular y potencial contaminación.

Entre los municipios mexiquenses sujetos a estas restricciones se encuentran Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco. Estas localidades están bajo la directriz de mantener la calidad del aire dentro de los parámetros establecidos por la normatividad vigente.

Adicionalmente, el programa contempla la inclusión de municipios pertenecientes a los valles de Toluca y Santiago Tianguistenco, conforme a las disposiciones específicas que regulan estas zonas. La expansión o ajuste de estas áreas depende de los análisis técnicos realizados por los cuerpos encargados del monitoreo ambiental. Los conductores que transiten por estas vías deben estar atentos a las señales y carteles informativos que indiquen las fronteras de la zona restringida.

Vehículos Exentos y Excepciones al Calendario

Existen categorías de vehículos que están completamente exentas de las restricciones del Hoy No Circula, independientemente del día o la terminación de sus placas. Los automóviles que posean holograma de verificación 00 y 0 pueden circular libremente todos los días de la semana. Esta exención es automática, siempre y cuando no se declare una contingencia ambiental extraordinaria que modifique las reglas del juego.

También tienen derecho a circular sin restricciones los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los requisitos técnicos establecidos por las autoridades competentes. El programa incluye excepciones adicionales para vehículos destinados a servicios de emergencia, así como para el transporte de personas con discapacidad. Estas disposiciones buscan facilitar la movilidad de sectores esenciales y asegurar la prestación de servicios críticos ante cualquier situación.

Multas, Sanciones y Posibles Modificaciones Extraordinarias

Los automovilistas que ignoren las restricciones establecidas para el jueves 19 de noviembre enfrentan sanciones económicas severas basadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026. Las multas pueden ascender a 2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs, o incluso llegar a 3,519 pesos, que representan 30 UMAs. Además de la sanción económica, las autoridades tienen la potestad de inmovilizar el vehículo infractor.

La inmovilización implica una pérdida significativa de tiempo y gastos adicionales para los propietarios al tener que recuperar su unidad. En situaciones de crisis ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis puede determinar una contingencia que active lo conocido como Doble Hoy No Circula. Sin embargo, hasta la fecha, no se han establecido restricciones adicionales por lo que el calendario ordinario sigue siendo la referencia legal principal. Las autoridades ambientales monitorean constantemente la calidad del aire para determinar si se requieren medidas extraordinarias.