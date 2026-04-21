Restricciones vehiculares: Quiénes no circulan este martes 21 de abril en la CDMX y Edomex

Conoce qué vehículos tienen prohibido transitar este martes 21 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México según el programa Hoy No Circula, sus multas y excepciones.

El programa Hoy No Circula continúa vigente este martes 21 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México, una medida fundamental implementada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis con el objetivo primordial de mitigar los niveles de contaminación atmosférica que afectan a millones de ciudadanos.

Esta regulación, que abarca las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios conurbados del Estado de México, incluyendo las regiones de Toluca y Tianguistenco, exige una atención puntual por parte de los automovilistas para evitar sanciones económicas severas y problemas de movilidad. En esta jornada, la restricción vehicular afecta específicamente a los automóviles que cuentan con engomado color rosa, así como aquellos que portan hologramas de verificación 1 y 2. Asimismo, la normativa extiende su alcance a los vehículos con placas foráneas, los cuales deben ajustarse a las limitaciones establecidas para garantizar un aire más limpio en toda la región metropolitana. Es imperativo que los conductores verifiquen la terminación numérica de sus placas, ya que aquellos vehículos con terminación 7 y 8 tienen prohibida la circulación durante este día. El horario de operación de esta restricción vehicular se mantiene estricto, funcionando de manera ininterrumpida desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. Es importante señalar que, hasta el momento, no se ha activado una medida de Doble Hoy No Circula para este martes, por lo que el programa opera bajo sus lineamientos regulares. No obstante, las autoridades ambientales monitorean constantemente la calidad del aire y las condiciones meteorológicas prevalecientes, por lo que cualquier cambio repentino en los niveles de ozono o partículas suspendidas podría derivar en una activación de contingencia ambiental. Por esta razón, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales de comunicación oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para conocer cualquier actualización relevante que afecte el tránsito diario en las zonas señaladas. Dentro de la normativa, existen excepciones clave diseñadas para fomentar la transición hacia energías más sostenibles y facilitar servicios esenciales para la población. Los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuentan con holograma 0 y 00, están exentos de estas restricciones y pueden circular libremente. De igual forma, el transporte público, los vehículos de emergencia y servicios funerarios pueden transitar sin limitación alguna. Es fundamental recordar a los automovilistas que el incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones económicas significativas, las cuales pueden oscilar entre las 20 y las 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAS). Esto representa multas que inician en aproximadamente 2,346 pesos y pueden ascender hasta los 23,462 pesos. Además del impacto económico, el vehículo infractor será remitido al depósito vehicular o corralón, lo que añade complicaciones logísticas adicionales. Se exhorta a los ciudadanos a revisar cuidadosamente su documentación y el estatus de su vehículo antes de salir a las calles, contribuyendo así a una mejor calidad del aire para todos los habitantes del Valle de México





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