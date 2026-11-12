Resultado del Dorado Tarde del 12 de noviembre de 2026: número ganador 9746

Consulta el resultado del Dorado Tarde del jueves 12 de noviembre de 2026: el número ganador fue 9746 y la quinta cifra 7, con horario y cómo cobrar.

El sorteo del Dorado Tarde del jueves 12 de noviembre de 2026 ya tiene resultado. El número ganador fue el 9746 y la quinta cifra fue el 7. El sorteo se realizó a las 15:30 horas, hora de Colombia, según los datos publicados para esta jornada.

El resultado del Dorado Tarde corresponde al juego de chance, la modalidad de apuestas permanentes más extendida del país. Esta nota reúne el número ganador, la quinta cifra y las condiciones para cobrar los premios, de acuerdo con la información disponible para el sorteo.

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Cómo funciona el número ganador y la quinta cifra

El número ganador del Dorado Tarde del 12 de noviembre de 2026 fue el 9746, y la quinta cifra fue el 7. Ambos datos forman parte del resultado oficial de este sorteo.

En el chance, el apostador elige un número de hasta cuatro cifras y gana según cuántas cifras acierte y en qué posición lo haga. La combinación ganadora se compara con la apuesta registrada en el tiquete.

La quinta cifra es un número adicional que se sortea aparte del número principal. Según las reglas descritas por los operadores, este componente multiplica las opciones de premio que tiene el apostador.

Cómo se cobra un premio del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde se pagan en cualquier punto de venta autorizado del operador, siempre que el apostador presente el tiquete original. Este requisito aplica para cobrar los premios menores.

Para montos mayores, el apostador debe acudir a las oficinas del concesionario. Los operadores solicitan el tiquete original y la cédula para validar el cobro, según lo indicado en la información consultada.

El plazo para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. En este caso, el plazo corre desde el jueves 12 de noviembre de 2026, por lo que los tiquetes deben conservarse hasta esa fecha límite.

Horario del sorteo y canales para jugar

El Dorado Tarde se sortea de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, cuando el operador lo publica en sus registros.

Las apuestas se realizan en cualquier punto de venta autorizado del país y también en los canales en línea de cada operador. Esta modalidad permite a los apostadores participar sin desplazarse hasta un punto físico.

Los resultados de este espacio provienen de los registros publicados por los operadores de cada juego. Solo son válidos los resultados consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes, por lo que los lectores deben verificar cualquier cifra con la fuente oficial.