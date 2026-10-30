Resultado del Dorado Tarde del 30 de octubre de 2026: número ganador 8288 y quinta 3

El sorteo del Dorado Tarde del viernes 30 de octubre de 2026 dejó como número ganador el 8288 y la quinta cifra 3. Conoce cómo reclamar el premio y hasta cuándo hacerlo.

El sorteo del Dorado Tarde del viernes 30 de octubre de 2026 ya tiene resultado: el número ganador del Dorado Tarde fue el 8288 y la quinta cifra, el 3. El sorteo se realizó a las 15:30 horas, hora de Colombia, y el resultado se conoce unos veinte minutos después, según la dinámica habitual del juego.

El chance es el juego de apuestas permanentes más extendido de Colombia. El apostador elige un número de hasta cuatro cifras y gana según cuántas acierte y en qué posición.

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La quinta es una cifra adicional que se sortea aparte y multiplica las opciones de premio. En esta ocasión, la quinta cifra sorteada fue el 3.

Qué es el chance y cómo funciona

El chance se consolidó como una de las modalidades de apuesta más populares en el país por su mecánica sencilla y su amplia red de puntos de venta. El jugador selecciona un número de hasta cuatro cifras y realiza su apuesta en cualquier punto autorizado.

El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de la posición en la que coincidan con el resultado oficial. A mayor coincidencia, mayor es el valor del premio.

La quinta cifra funciona como un sorteo adicional dentro de la misma jornada. Esta cifra extra amplía las combinaciones posibles y multiplica las opciones de obtener un premio.

Los resultados de cada sorteo quedan consignados en el acta oficial, firmada por los delegados y las autoridades presentes. Ese documento es la única fuente válida para acreditar un premio.

Cómo cobrar un premio del chance

Los premios del chance se pagan en cualquier punto de venta autorizado del operador. El apostador debe presentar el tiquete original como comprobante de la apuesta.

Para montos mayores, el cobro se realiza en las oficinas del concesionario. En esos casos se exige el tiquete original y la cédula de identidad del titular.

El plazo para reclamar un premio es de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese periodo, el derecho a cobrar el premio caduca.

Las apuestas se pueden realizar en cualquier punto de venta autorizado del país y también en los canales en línea de cada operador. Es recomendable conservar el tiquete en buen estado hasta confirmar el resultado.

Horario y otros sorteos del 30 de octubre

El Dorado Tarde se sortea de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde, hora de Colombia. El resultado oficial se publica minutos después del sorteo y se actualiza cuando el operador lo da a conocer.

Junto con el Dorado Tarde, el viernes 30 de octubre de 2026 también se conocieron los resultados del Sinuano Día y de la Caribeña Día. Asimismo, siguen vigentes los resultados del Super Astro Luna, la Lotería de Bogotá y Mi Loto correspondientes al 29 de octubre de 2026.

Los jugadores deben verificar siempre los resultados con la fuente oficial. Solo tienen validez los números consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.