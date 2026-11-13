Resultado Dorado Mañana 12 Noviembre 2026: Gana Número 6909

Resultado del sorteo Dorado Mañana del 12 de noviembre de 2026. El número ganador es 6909 y la quinta cifra es 9. Conoce los premios y cómo cobrar.

El sorteo diario Dorado Mañana celebrado el jueves 12 de noviembre de 2026 ha publicado oficialmente sus números premiados. La combinación ganadora principal correspondiente a este día es el 6909, resultando exitosa para los tenedores de este billete. Además, la cifra complementaria o quinta, que actúa como multiplicador de opciones de premio en el sistema de apuestas, es el 9. Esta información constituye el resultado validado por las autoridades del sorteo.

Números Ganadores y Quinta Cifra

El resultado concreto del juego de chance emitido esta mañana confirma que el número principal es 6909. El sorteo se llevó a cabo a las 11:00 de la mañana, hora oficial de Colombia. La quinta cifra adicional identificada es el 9. Estos datos son los únicos considerados válidos para efectos de cobro de premios en todo el territorio nacional. Los participantes deben verificar sus billetes contra esta combinación exacta.

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Proceso de Cobro y Validación

Los premios obtenidos en el Dorado Mañana se pagan en cualquier punto de venta autorizado del operador de loterías. El requisito indispensable para este trámite es presentar el tiquete original en perfecto estado. Para montos de premios superiores, los ganadores deben acudir directamente a las oficinas del concesionario. En estos casos, también se requiere exhibir la cédula de ciudadanía original del premiado.

Plazos y Registros Oficiales

Existe un plazo legal estricto de un año para reclamar cualquier premio obtenido en este sorteo. El cómputo de este tiempo comienza a partir de la fecha exacta del sorteo, es decir, el 12 de noviembre de 2026. Para garantizar la autenticidad, los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial firmada por los delegados y autoridades presentes durante el evento.

Frecuencia y Detalles del Juego

El Dorado Mañana es un juego de apuestas permanentes y se sortea de lunes a sábado ininterrumpidamente. La hora oficial de realización del evento es las 11:00 de la mañana. El resultado se hace público aproximadamente veinte minutos después del sorteo. Los apostadores eligen números de hasta cuatro cifras y ganan según la posición y exactitud de su selección.

Canales de Participación

Las apuestas para este sorteo diario se pueden realizar en cualquier punto de venta autorizado a nivel nacional. Adicionalmente, los operadores ofrecen canales en línea para facilitar la participación desde cualquier dispositivo. La verificación final de los resultados se debe hacer siempre con la fuente oficial del operador para evitar inconsistencias.