Conoce el número ganador del Dorado Tarde del 19 de noviembre 2026. El 3011 con quinta 3 es el resultado oficial tras el sorteo de las 15:30.

El sorteo del Dorado Tarde realizado el jueves 19 de noviembre de 2026 ha arrojado un resultado oficial definitivo. El número ganador que se llevó la mayor recompensa en esta edición fue el 3011. Además, la cifra adicional conocida como la quinta, que multiplica las posibilidades de premio, fue el 3.

Este resultado se hizo público poco después de las 15:30 horas, momento en el que se llevó a cabo el sorteo en Colombia. Los participantes que posean tiquetes con estas combinaciones exactas pueden presentarlos para reclamar sus premios en los puntos autorizados. La entidad encargada de la publicación de estos datos mantiene un estricto control sobre la veracidad de los números.

Also read Presidenta Sheinbaum viaja a China para la cumbre APEC 2026 y busca herencia de México 2028

Detalles del Número Ganador 3011

El número 3011 es la combinación principal que determina al ganador del juego de apuestas. En el formato del Dorado Tarde, los apostadores eligen números de hasta cuatro cifras. La correcta coincidencia de estas posiciones es lo que otorga el premio mayor. La quinta cifra, identificada como el 3, se sortea por separado.

La quinta cifra actúa como un multiplicador de oportunidades. Su presencia permite que más apuestas alcancen niveles superiores de recompensa. Este mecanismo añade una capa de complejidad y emoción al juego, ya que no basta con acertar las cuatro cifras principales.

Mecánica del Juego y Horarios

El Dorado Tarde se lleva a cabo de manera permanente de lunes a sábado. Cada jornada se realiza a las 3:30 de la tarde, hora de Colombia. Los resultados se conocen aproximadamente veinte minutos después de que finaliza el sorteo físico.

Este juego es una de las apuestas más extendidas en el país. La estructura permite a los jugadores participar diariamente. La constancia en el sorteo facilita la planificación de los apostadores. Los canales oficiales actualizan la información en cuanto el operador la publica.

Proceso para Reclamar Premios

Para cobrar cualquier premio, es obligatorio presentar el tiquete original. Los montos menores se pueden pagar en cualquier punto de venta autorizado del operador. Este sistema agiliza la entrega de ganancias para la mayoría de los jugadores.

Para montos de mayor cuantía, los ganadores deben acudir a las oficinas del concesionario. Allí se requiere la presentación del tiquete original junto con la cédula de ciudadanía. Este protocolo asegura la identidad del ganador y la legitimidad del reclamo. El plazo máximo para reclamar es de un año a partir de la fecha del sorteo.

Verificación Oficial de Resultados

La Razón informa que los resultados se toman de los registros oficiales. Solo los números consignados en el acta oficial son válidos. Este documento debe estar firmado por los delegados y las autoridades presentes.

Los apostadores deben verificar siempre con la fuente oficial. Las informaciones no oficiales pueden contener errores. La acta firmada es la única prueba legal ante disputas. La transparencia en el proceso de sorteo es fundamental para la confianza del público.