Resultado Lotería de Bogotá 2872: Número ganador 1970 y serie 089

Conoce el resultado oficial de la Lotería de Bogotá sorteo 2872. El número 1970 con serie 089 ganó el premio mayor en el sorteo del jueves 12 de noviembre de 2026.

La Lotería de Bogotá finalizó su sorteo número 2872 el jueves 12 de noviembre de 2026, revelando al ganador del premio mayor. La combinación premiada corresponde al número 1970 con la serie 089. Este resultado oficial se hizo público a las 22:25 horas, hora de Colombia, marcando el cierre de la jornada de juegos de azar en la capital.

Los operadores confirmaron que el mecanismo de selección siguió el protocolo estándar para las loterías tradicionales colombianas. Cada billete participating contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para reclamar el premio mayor, el ganador debe haber acertado simultáneamente ambos elementos numéricos en su tiquete físico o digital.

Also read ¿El Aguinaldo 2026 Es Libre de Impuestos en México? Así Calculas Cuánto Cobrarás por Ley

Mecanismo de premiación y fracciones

El sistema de lotería de billete en Colombia permite la división del tiquete en fracciones. Esta estructura legal garantiza que si un participante compra solo una parte del billete ganador, recibe la porción proporcional del premio total correspondiente a su participación. Este mecanismo facilita la inversión en loterías de alto valor sin requerir la compra completa del tiquete original.

La validación del premio depende estrictamente de la integridad del tiquete físico o la prueba digital verificada por la plataforma. Los delegados y las autoridades presentes en el sorteo firman el acta oficial que certifica la autenticidad de los números 1970 y 089. Solo los resultados consignados en este documento legal tienen validez para el cobro.

Requisitos para cobrar el premio mayor

El proceso de cobro distingue entre premios menores y el premio mayor por motivos de seguridad y gestión de fondos. Los premios menores pueden reclamarse directamente en cualquier punto de venta autorizado donde se adquirió el billete. Estos establecimientos están habilitados para pagar las ganancias de bajo monto presentando el tiquete original.

Para el premio mayor del sorteo 2872, el ganador debe acudir presencialmente a las oficinas de la Lotería de Bogotá o a la entidad financiera designada por la institución. Es obligatorio presentar el billete original intacto y la cédula de ciudadanía del titular. Este requisito es fundamental para verificar la identidad y prevenir fraudes financieros en transacciones de alto valor.

Plazos de reclamación y vigencia

La Lotería de Bogotá establece un plazo estricto para la reclamación de premios. El ganador tiene exactamente un año contado desde la fecha del sorteo, el 12 de noviembre de 2026, para hacer efectivo su premio. Vencido este término, el derecho a cobrar se pierde automáticamente sin posibilidad de extensión o reintegro parcial.

Los sorteos de la Lotería de Bogotá se programan tradicionalmente los jueves a las 10:25 de la noche. La divulgación oficial de los resultados se completa aproximadamente veinte minutos después de la conclusión del sorteo. Los ciudadanos deben verificar siempre la información con los canales oficiales del operador para evitar engaños o resultados no certificados por las autoridades competentes.