Conoce los números ganadores del Baloto y la Revancha del miércoles 25 de noviembre de 2026. Descubre la combinación exacta y detalles del sorteo 2740.

Los colombianos que apostaron por las balotas durante la jornada nocturna del miércoles 25 de noviembre de 2026 tienen ya acceso a la combinación exacta que definió los premios mayores. Los operadores oficiales confirman que el sorteo número 2740 se desarrolló con normalidad a las 21:00 horas en Colombia, entregando dos conjuntos de resultados distintos pero vinculados dentro de la misma emisión.

Números Ganadores Baloto y Revancha 2740

La combinación ganadora del Baloto para el sorteo 2740 está compuesta por los números 04-06-26-27-40, acompañados de la Superbalota 06. Esta serie específica fue la seleccionada al cierre de la transmisión oficial y define los acreedores principales del acumulado principal de esta fecha.

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Por su parte, el juego complementario Revancha, que utiliza los mismos números base pero con una Superbalota diferente, arrojó como resultado ganador los dígitos 09-10-15-26-31 con una Superbalota 07. Estos resultados son independientes y validan apuestas distintas para los participantes que adquirieron billetes para este modalidad adicional.

Mecánica del Juego y Reglas Oficiales

El formato del Baloto requiere que el apostador seleccione cinco números diferentes de un total de 43 posibilidades, sumando a esta selección una cifra adicional llamada Superbalota, que debe estar comprendida entre el 1 y el 16. El mecanismo de validación es estricto: acertar los cinco números base junto con la Superbalota corresponde al premio gordo acumulado, el cual se incrementa en cada sorteo posterior si ningún boleto coincide con la combinación completa.

La modalidad Revancha funciona como un reflejo del sorteo principal. Para participar en ella, el jugador debe necesariamente haber jugado primero al Baloto con la misma elección de números. Aunque los números base son idénticos, la Superbalota se sortea de forma separada en una emisión distinta dentro de la misma noche, lo que permite generar ganadores adicionales en categorías inferiores sin necesidad de una nueva selección manual por parte del usuario.

Frecuencia Horaria y Puntos de Venta

La Lotería Colombiana mantiene una agenda fija para la celebración de estos eventos masivos, programando los sorteos los días lunes, miércoles y sábados. La transmisión oficial se inicia puntualmente a las 9:00 de la noche, hora local de Colombia, y los resultados preliminares suelen estar disponibles para su verificación aproximadamente veinte minutos después de la mecánica de extracción.

La accesibilidad para participar se mantiene a través de una amplia red de puntos de venta autorizados distribuidos en todo el territorio nacional, así como mediante los canales digitales exclusivos de cada operador habilitado. Esta dualidad permite que tanto los jugadores presenciales como los digitales puedan comprar sus tiquetes bajo las mismas condiciones de seguridad y transparencia.

Reclamo de Premios y Validación Final

La gestión de los premios se divide en dos vías claras según la cuantía del acierto. Los montos menores se pueden retirar de manera inmediata en el mismo establecimiento comercial donde se adquirió el billete, siempre y cuando el tiquete físico se presente intacto. Para las sumas de dinero más elevadas, el procedimiento exige acudir a las oficinas centrales del operador con el tiquete original y la cédula de ciudadanía del ganador.

Es fundamental recordar que el derecho para reclamar cualquier premio vence exactamente un año después de la fecha del sorteo. Además, la única fuente válida para verificar los números es el acta oficial firmada por los delegados y autoridades presentes durante el evento. Cualquier otra publicación externa, incluyendo listas en redes sociales o sitios no oficiales, carece de valor legal para la entrega de premios.