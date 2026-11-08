Resultados Baloto y Revancha 7 noviembre 2026: Combinaciones ganadoras sorteo 2732

Conoce las combinaciones ganadoras del Baloto y Revancha correspondientes al sorteo 2732 del sábado 7 de noviembre de 2026 en Colombia.

Los resultados oficiales de los sorteos de Baloto y Revancha realizados el sábado 7 de noviembre de 2026 ya están disponibles para el público en general. La Lotería de Colombia, a través de sus operadores autorizados, confirmó los números ganadores del sorteo 2732, permitiendo a los apostantes verificar sus boletas y reclamar sus premios en caso de tener combinaciones afortunadas.

Combinaciones ganadoras sorteo 2732

La combinación exacta para el principal juego Baloto incluye los números 01-09-11-30-43, sumando a esta lista la Superbalota con el número 13. Este conjunto de números fue seleccionado durante el evento nocturno que finalizó a las 21:00 horas, momento en el que se cerró la participación de los jugadores en todo el territorio nacional para este sorteo específico.

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Por su parte, el sorteo especial Revancha ofreció una combinación diferente para los mismos cinco números principales, que fueron el 04-10-15-29-43. La Superbalota para esta modalidad específica del sorteo 2732 fue el número 10. Es fundamental destacar que Revancha funciona como una segunda oportunidad donde se utiliza la misma apuesta realizada en Baloto, pero con una separación en la mecánica del juego.

Reglas y mecánica del juego

El juego Baloto es una modalidad de alcance nacional en Colombia que requiere que el apostante seleccione cinco números distintos del 1 al 43. Además de esta selección, es obligatorio elegir una Superbalota que puede variar entre el número 1 y el 16. Esta estructura de juego define las probabilidades y las categorías de premios disponibles para los participantes.

Acertar la combinación completa de los seis números, incluyendo la Superbalota, otorga al ganador el premio acumulado principal. Este acumulativo tiene la característica especial de crecer en cada sorteo siguiente si no hay un ganador en la categoría mayor, generando expectativas altas entre los jugadores que esperan este resultado trascendental.

Horarios y puntos de venta

Los sorteos de Baloto y Revancha se llevan a cabo tres veces por semana, específicamente los lunes, miércoles y sábados. Todos los eventos están programados para iniciarse a las 9:00 de la noche, hora de Colombia, garantizando una franja horaria fija para que los aficionados sigan la transmisión en vivo y verifiquen sus boletas en el mismo instante.

Los resultados oficiales se ponen a disposición del público aproximadamente veinte minutos después de que concluye el sorteo físico. Las apuestas pueden realizarse en cualquier punto de venta autorizado distribuido por todo el país, así como a través de los canales digitales de cada operador habilitado, facilitando el acceso remoto para los usuarios.

Proceso de cobro de premios

El procedimiento para cobrar los premios varía según la magnitud de la ganancia obtenida por el apostante. Los premios menores se pueden reclamar directamente en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete, presentando el comprobante físico. Para montos de mayor cuantía, es obligatorio acudir a las oficinas principales del operador.

En caso de premios mayores, el reclamante debe presentar el tiquete original y su cédula de ciudadanía vigente. El plazo legal para reclamar cualquier premio otorgado por estos sorteos es de un año contados desde la fecha exacta del sorteo. Solo los resultados consignados en el acta oficial firmada por las autoridades son considerados válidos ante cualquier disputa.