Descubre cuándo salen los resultados de la Beca Rita Cetina, cómo consultar el estatus con el folio y los detalles sobre los depósitos para primaria y secundaria.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha establecido las bases para que las familias conozcan el estatus de sus solicitudes de la Beca Rita Cetina. Tras cerrar el periodo de registro el viernes 6 de noviembre, los padres de familia y tutores deben esperar la liberación de los resultados oficiales durante la última semana de noviembre.

Este anuncio es fundamental para quienes realizaron el trámite desde el 6 de octubre hasta la fecha límite mencionada. Las autoridades invitan a los beneficiarios potenciales a mantenerse atentos a las notificaciones oficiales y a seguir los pasos indicados para verificar si sus hijos han sido seleccionados para recibir el apoyo económico correspondiente.

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Fecha de Publicación de Resultados

Los resultados definitivos de la Beca Rita Cetina se darán a conocer durante la última semana de noviembre, periodo en el que los solicitantes podrán verificar si su folio fue aprobado.

La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar recordó a los familiares la importancia crítica de conservar el folio de solicitud obtenido durante el proceso de inscripción. Este número de identificación es la llave única para acceder a la plataforma oficial y verificar el estado actual de la trámite. Sin este folio, no es posible realizar una consulta precisa ni recibir notificaciones sobre la elegibilidad del estudiante.

Métodos para Consultar el Estatus

Para verificar el resultado de la solicitud, los padres deben ingresar al portal web de Registro de la Beca Rita Cetina y acceder a la sección denominada Tutor.

En esta interfaz, es posible revisar el estatus del estudiante mediante el número de folio registrado. Aunque el sistema pueda mostrar que el registro cerrado, la función de consulta permanece activa para los usuarios existentes. La plataforma utiliza un código de colores para indicar el estado del trámite: el color verde confirma que el alumno está activo, el naranja indica que está en revisión, el azul significa que el registro se completó correctamente, el rojo señala un rechazo, y una fleja gris giratoria indica falta de datos, recomendando consultar más adelante.

Gestión de Folios Perdidos y Validaciones

Si un familiar perdió su comprobante de solicitud, puede descargarlo nuevamente ingresando a la dirección www.becaritacetina.gob.mx.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar advises a los padres ser pacientes si el resultado se refiere a la validación de la solicitud. Se recomienda revisar constantemente el Buscador oficial hasta que arroje un resultado definitivo. Si el sistema indica que la solicitud no es elegible, mostrará el motivo específico del rechazo. En este caso, los familiares deben revisar la información detallada y realizar la aclaración correspondiente ante las instancias mencionadas en la página oficial. Además, si el hijo continúa en primaria, podrán solicitar nuevamente la beca en el próximo periodo; si ingresa a secundaria, deberán aplicar a la Beca Universal enfocada en ese nivel.

Verificación de Depósitos y Cantidades

En caso de que la solicitud sea aceptada, se recomienda a los padres descargar la aplicación del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos Android e iOS.

Desde la aplicación móvil, los titulares pueden revisar el saldo disponible, los movimientos registrados en la cuenta y la información relacionada con la llegada de recursos. Esto permite comprobar si el depósito ya se refleja antes de intentar retirar el dinero. Otra alternativa es llamar al 800 900 2000 del Banco del Bienestar, seleccionar la opción 1, proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta e ingresar el año de nacimiento del titular para obtener el saldo. Los alumnos de primaria recibirán un depósito único de 2,500 pesos para útiles y uniformes, mientras que los de secundaria recibirán 1,900 pesos bimestrales.