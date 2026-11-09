Resultados Beca Rita Cetina: Fechas y pasos para verificar aprobación

Descubre cuándo salen los resultados de la Beca Rita Cetina en noviembre. Conoce el código de colores en el folio, cómo consultar y montos de pago.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha establecido que los resultados oficiales de las solicitudes de la Beca Rita Cetina para educación primaria y secundaria estarán disponibles durante la última semana de noviembre. Esta fecha marca el cierre oficial del ciclo de registro que abrió el pasado 6 de octubre y culminó el viernes 6 de noviembre, periodo en el que los tutores debieron completar los trámites digitales para asegurar que sus hijos fueran considerados como beneficiarios. Es fundamental que los padres mantengan la atención en los anuncios oficiales para conocer los siguientes pasos inmediatos tras la publicación de la lista de aprobados.

Consulta de Resultados con Código de Colores

Los padres de familia pueden verificar el estatus de la solicitud accediendo a la plataforma digital de la Beca Rita Cetina a través de su folio personal, un número único asignado durante el registro. Al ingresar a la sección correspondiente, el sistema mostrará el estado de la aplicación mediante un código de colores específico que indica la situación exacta del trámite. Un indicador en color verde significa que el alumno ya está activo como beneficiario del programa. El color naranja señala que el documento se encuentra actualmente en revisión. El color azul confirma que el registro se completó de manera correcta y sin errores.

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Por otro lado, si el sistema muestra el color rojo, esto indica que la solicitud fue rechazada por no cumplir con los requisitos establecidos. Es importante notar que una flecha en sentido contrario a las manecillas del reloj en color gris sugiere que no hay datos disponibles aún, por lo que se recomienda realizar la consulta nuevamente en unas horas. La Coordinación Nacional advierte que si el resultado se refiere a la validación inicial, se debe ser paciente y revisar constantemente el Buscador oficial hasta que aparezca un resultado definitivo y claro.

Gestión de Folio Perdido y Motivos de Rechazo

En el caso de que un tutor haya extraviado su comprobante de solicitud o no recuerde el número de folio, puede recuperar esta información clave ingresando al sitio web oficial www.becaritacetina.gob.mx para descargar nuevamente el documento. Una vez obtenidos los resultados, si la solicitud no es considerada elegible, el sistema mostrará explícitamente el motivo del rechazo. Los padres deben revisar cuidadosamente esa información y proceder a realizar la aclaración correspondiente ante las instancias que se mencionan en el reporte oficial para intentar subsanar el error.

Si tu hija o hijo continúa en primaria, podrás solicitar nuevamente la beca en el próximo periodo de incorporación disponible. Si el estudiante ingresa a secundaria, la solicitud se debe hacer a través de la Beca Universal "Rita Cetina", la cual está específicamente enfocada en estudiantes de ese nivel educativo. Mantener la documentación al día y verificar los datos en el portal es esencial para evitar retrasos en la entrega de los apoyos económicos a las familias.

Montos de Pago y Comprobación de Saldo Bancario

Los apoyos económicos tienen un monto específico dependiendo del nivel escolar del menor beneficiado. Los alumnos de educación primaria recibirán un depósito único de 2,500 pesos destinado a la compra de útiles y uniformes escolares. Por su parte, los alumnos de secundaria reciben un apoyo de 1,900 pesos bimestrales. La administración de estas cuentas y la verificación de fondos se realiza principalmente a través de la app del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos con sistemas Android e iOS.

Desde la aplicación móvil, los titulares de la cuenta pueden revisar el saldo disponible, visualizar los movimientos registrados y obtener información relacionada con la llegada de los recursos. Esta herramienta permite comprobar desde el teléfono si el depósito ya se refleja en la cuenta antes de intentar retirar el dinero en efectivo. Otra alternativa es llamar al 800 900 2000 del Banco del Bienestar. Una vez establecida la comunicación, debe seleccionarse la opción 1, proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta e ingresar el año de nacimiento del titular.

Próximos Pagos y Información Oficial

Las autoridades informan que el pago bimestral más reciente para estudiantes de secundaria se realizó en octubre del año en curso. Por el momento, las autoridades aún no dan a conocer la próxima fecha exacta de pago para los siguientes periodos. Se recomienda a los padres de familia mantenerse en contacto con los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para estar al día con cualquier cambio en los calendarios de distribución. La transparencia en la consulta del estatus y el saldo es clave para garantizar que los recursos lleguen a tiempo a las familias registradas.