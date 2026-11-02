Resultados Caribeña Noche 1 de noviembre: números ganadores y Superpleno

Descubre los números ganadores de la Caribeña Noche del domingo 1 de noviembre en Colombia. Conoce las cifras exactas, el Superpleno y los horarios del sorteo diario.

La Caribbean Noche mantiene su posición como uno de los sorteos más relevantes del mercado colombiano de apuestas, ofreciendo a los jugadores una oportunidad diaria de ganar. Para los participantes que adquirieron sus boletos y desean verificar si lograron acertar alguna de las combinaciones premiadas, La Razón pone a disposición los resultados oficiales del sorteo realizado este domingo 1 de noviembre. En esta ocasión, se presentan las cifras exactas que fueron extraídas, permitiendo a los apostantes confirmar sus ganancias en las diferentes categorías de premios disponibles en este juego de chance.

Números Ganadores del Domingo 1 de noviembre

A continuación, se detalla la combinación ganadora correspondiente al sorteo de la Caribbean Noche celebrado el domingo 1 de noviembre. Las tiquetas consideradas ganadoras son aquellas en las que se acertó a una, dos, tres o cuatro cifras, así como aquellas que pudieron haber ganado un Superpleno. Los jugadores pueden consultar estos datos para validar sus boletos y proceder con el cobro si corresponden a montos inferiores a los requeridos por las oficinas centrales.

Also read Lo mejor de N+ Univision de la noche | viernes 30 de octubre de 2026

Horarios de Emisión Diaria

El sorteo se estructura en dos emisiones diarias distintas para maximizar la participación. La emisión de la Caribbean Día se juega todos los días a las 14:30 horas, mientras que la Caribbean Noche se realiza de lunes a sábado a las 20:30 horas. Es importante destacar que los domingos y días festivos el horario de la Noche se adelanta, ocurriendo habitualmente entre las 20:00 y las 20:30 horas, lo cual requiere atención especial de los apostantes para no perderse la oportunidad.

Mecánica y Modalidades de Apuesta

Para participar en este sorteo, es obligatorio adquirir el boleto en un punto de venta físico autorizado y seleccionar un número de cuatro cifras, además de definir el monto de la apuesta. El valor puede oscilar entre un mínimo de quinientos pesos colombianos y un máximo de diez mil pesos colombianos por tiquete. Los premios se evalúan de izquierda a derecha según la modalidad de acierto, donde acertar las cuatro cifras en el orden exacto otorga el premio mayor conocido como Superpleno.

Detalles del Juego Chance y Cobros

El chance es el juego de apuestas permanentes más extendido en Colombia, permitiendo elegir números de hasta cuatro cifras con una quinta balota adicional que multiplica las opciones. Los premios se pagan en los puntos de venta autorizados presentando el tiquete original, y para montos mayores se debe acudir a las oficinas del concesionario. El plazo para reclamar cualquier premio es de hasta un año desde la fecha del sorteo, garantizando la legitimidad de los resultados consignados en el acta oficial firmada por las autoridades presentes.