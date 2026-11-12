Resultados Caribeña Noche 11 de noviembre: Números ganadores y cómo consultarlos

Conoce los números ganadores del sorteo Caribeña Noche del 11 de noviembre y descubre las modalidades de apuesta para participar en el chance colombiano.

Los resultados del sorteo Caribeña Noche correspondiente al miércoles 11 de noviembre ya están disponibles para los participantes en Colombia. Este sorteo diario es una de las modalidades de chance más importantes y tradicionales del país, ofreciendo a la ciudadanía una oportunidad constante de ganar premios en efectivo.

Resultados oficiales del 11 de noviembre

La combinación ganadora del sorteo realizado este miércoles 11 de noviembre ha sido verificada por La Razón. Los participantes deben revisar si sus boletos contienen los cuatro números ganadores emitidos en esta edición. Además, es posible que algunos boletos hayan acertado la quinta balota, un factor clave que multiplica las opciones de premio y define si un jugador se lleva el premio mayor conocido como Superpleno.

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Horarios y modalidades de juego

El sorteo Caribeña se divide en dos emisiones diarias con horarios específicos para los apostantes. La emisión Caribeña Día se juega todos los días a las 14:30 horas, mientras que la emisión Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado a las 20:30 horas. Durante los domingos y días festivos, el horario de la noche se adelanta habitualmente entre las 20:00 y las 20:30 horas.

Mecánica del chance y premios

Para participar, los apostantes deben adquirir un boleto en puntos físicos autorizados y seleccionar un número de cuatro cifras junto con el monto de su apuesta, que puede variar entre 500 y 10.000 pesos colombianos. Los premios se evalúan de izquierda a derecha según la modalidad de acierto. El premio mayor corresponde a acertar las cuatro cifras en orden exacto (Superpleno), seguido por el combinado de cuatro cifras y las modalidades de tres, dos o una cifra.

Reclamo y vigencia de los premios

El chance es el juego de apuestas permanentes más extendido en Colombia, y sus premios se cobran en cualquiera de los puntos de venta autorizados del operador. Para recibir el dinero, es obligatorio presentar el tiquete original. En el caso de montos mayores, los ganadores deben acudir a las oficinas del concesionario, teniendo un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios.

Fuentes oficiales y veracidad

Es fundamental verificar siempre con la fuente oficial los resultados publicados. Los números que se comparten son tomados de los registros oficiales de los operadores, ya que los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial firmada por los delegados y las autoridades presentes en el sorteo.