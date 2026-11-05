Resultados Champions League 3 de noviembre: Bayern, Barça y Atlético en jornada intensa

Resultados de la jornada 4 de la Champions League el 3 de noviembre. Bayern Munich y Arsenal empatan 2-2, el Real Madrid golea y el PSG vence al Barcelona.

La cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League se disputó el martes 3 de noviembre, marcando un punto de inflexión en las expectativas de varios clubes europeos. El contexto de la jornada estuvo teñido por la tristeza tras el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel a los 30 años, un evento que dejó al deporte en luto durante estas competiciones.

En el estadio Allianz Arena, el Bayern Munich y el Arsenal FC protagonizaron un duelo de gran nivel que finalizó con un empate de dos goles por lado. Harry Kane abrió el marcador para los alemanes, demostrando su eficacia ante las redes, pero Declan Rice rescató un punto crucial para los ingleses con su gol de empate. Este resultado deja a ambos equipos en una posición de competitividad inmediata.

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Bayer Múnich y Arsenal empatan en batalla

El encuentro entre el Bayern Munich y el Arsenal fue catalogado por muchos analistas como uno de los partidos más interesantes de la fecha. La victoria del cuadro comandado por el entrenador del equipo alemán, aunque no se concretó en los tres puntos, se acercó a la facilidad en su rendimiento general frente a los pupilos del técnico del Arsenal. La capacidad de recuperación del equipo inglés gracias a Declan Rice impidió una victoria local contundente.

Por otro lado, el Real Madrid confirmó su excelente racha manteniéndose invicto en la competencia continental. El equipo blanco goleó al RB Leipzig con un marcador de cuatro goles a uno, consolidando su dominio en el grupo. Esta victoria se produjo previo al Clásico Español, lo que otorga un impulso psicológico significativo al plantel de Carlo Ancelotti.

París Saint-Germain vence al Barcelona

En un giro inesperado de los acontecimientos, el Paris Saint-Germain (PSG) logró vencer al Barcelona en el Camp Nou, quitándole el invicto al equipo catalán. El Paris Saint-Germain se impuso en una noche de alarido, mostrando una versión demoledora que contrasta con el rendimiento reciente del club bávaro. Este resultado sacudió las expectativas de clasificación inmediata para el Barcelona.

Antes de esta derrota, el Barcelona había reencontrado su versión más agresiva en Europa tras imponerse con autoridad frente al Aston Villa en la Jornada 4. El conjunto azulgrana se enfrentó hoy al Aston Villa en el Camp Nou en un duelo estelar correspondiente a la fase de liga. Sin embargo, la victoria del Paris Saint-Germain demostró que la competencia está muy igualada.

Otras victorias clave en la jornada

El Manchester United y la AS Roma protagonizaron un juego trascendental para las aspiraciones de ambos clubes de clasificar a la siguiente ronda. El Manchester United tuvo una ventaja de dos goles, pero permitió que la Roma despertara en el segundo tiempo. El Real Madrid terminó venciendo por un gol en un partido de siete goles, con Endrick encajando el del empate en un contexto de alta tensión.

El Manchester City también tuvo un enfrentamiento duro al visitar el Etihad Stadium. El Manchester City perdió ante el Paris Saint-Germain por un marcador de cuatro goles a dos. Este resultado fue un golpe de autoridad para el conjunto parisino, que se impuso en suelo inglés y demostró su capacidad para derrotar a los gigantes de la temporada.

El futbolista mexicano Obed Vargas fue baja de la convocatoria para el encuentro de la Champions League debido a un tema de salud. Su equipo, el Bayer Leverkusen, visitó suelo alemán en un partido que fue de menos a más. La derrota del Bayer Leverkusen tuvo dos goles y la expulsión de Morten en la parte complementaria, lo que complicó su situación en la tabla de posiciones.

La UEFA Champions League regresa el 20 y 21 de octubre con la Jornada 3 de la temporada 2026-2027. La fecha y hora exacta de la competición se confirma para estos días, con partidos atractivos que incluyen el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona. Los aficionados pueden consultar los 18 partidos y sus horarios en México para no perderse ninguna jugada.