Resultados de la Lotería de Medellín 4863 del 27 de noviembre del 2026: número y serie ganadores

Lotería De Medellín · Sorteo 4863 · Premio Mayor

En Colombia, las loterías tradicionales continúan siendo una parte fundamental de la cultura lúdica, operando mediante la venta de billetes físicos y digitales que contienen números de cuatro cifras y series de tres. Para obtener el premio mayor en la Lotería de Medellín, es imperativo acertar simultáneamente tanto el número principal como la serie correspondiente. El sistema de fraccionamiento del billete permite que el premio sea distribuido proporcionalmente entre los titulares de las diferentes partes del boleto, lo que fomenta la participación de un número mayor de personas. Los premios de menor cuantía pueden reclamarse y cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados a lo largo del territorio nacional, facilitando la recuperación inmediata de las ganancias. Por otro lado, para el cobro del premio mayor y los premios secos, los ganadores deben presentar el billete original junto con su cédula de ciudadanía en las oficinas centrales del operador o en la entidad financiera designada oficialmente para tales transacciones. Es crucial recordar que el plazo legal para reclamar cualquier premio, independientemente de su monto, expira un año después de la fecha del sorteo, por lo que los ganadores deben actuar con prontitud para asegurar la validez de su claim.

La Lotería de Medellín llevó a cabo su sorteo número 4863 durante la noche del viernes 27 de noviembre de 2026, generando gran expectación entre los jugadores habituales y los analistas de probabilidades que monitorean los resultados semanales de este emblemático juego de azar colombiano. El número que resultó ganador para el premio mayor fue el 4898, correspondiente a la serie 332, consolidando así el destino de la fortuna para el o los afortunados poseedores de este billete específico. La hora oficial del sorteo se estableció a las 23:00 horas, hora de Colombia, siguiendo la tradición estricta de los sorteos nocturnos que han caracterizado a esta institución durante décadas. El resultado se oficializó aproximadamente veinte minutos después de culminada la extracción, permitiendo que los datos fueran verificados y publicados por las fuentes oficiales correspondientes para garantizar la transparencia y la integridad del proceso de selección.

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