La fecha culminante del torneo Apertura 2026 de la Liga MX determina el liderato y los clasificados a la liguilla con enfrentamientos clave definidos por horarios y transmisiones.

La jornada final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX representa un punto de inflexión crucial para los clubes participantes, ya que se utiliza para definir el liderato de la tabla general y establecer los espacios disponibles para la fase eliminatoria conocida como la liguilla. Este cierre de ciclo deportivo concentra la atención de la afición mexicana y los analistas en los resultados de los partidos disputados en las diversas sedes del país.

Los horarios establecidos para estos encuentros varían según la zona horaria, abarcando desde las 9:15 a.m. en el Centro de la Ciudad de México hasta las 9:30 p.m., lo que requiere una planificación detallada por parte de los espectadores y los medios de comunicación para garantizar la cobertura completa de todos los eventos programados.

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Cronología y transmisiones de los partidos

El primer partido programado para esta jornada tiene una hora de inicio a las 9:15 a.m. en el Centro de la Ciudad de México, coincidiendo con las 10:15 a.m. en el Tiempo del Este (ET), las 9:15 a.m. en el Tiempo Central (CT) y las 7:15 a.m. en el Tiempo del Pacífico (PT). La cobertura televisiva de este encuentro específico está disponible en Estados Unidos a través de la señal de TUDN, así como en las plataformas digitales TUDN.com y la aplicación móvil de TUDN.

Una de las citas más importantes del calendario se lleva a cabo a las 11:30 a.m. en la Ciudad de México, lo que equivale a las 12:30 p.m. en el ET, las 11:30 a.m. en el CT y las 9:30 a.m. en el PT. Este enfrentamiento puede ser seguido en México y Estados Unidos mediante la plataforma ViX, que ofrece una amplia cobertura digital para los aficionados que prefieren la transmisión en línea.

Para los espectadores que buscan ver el fútbol durante la tarde, hay un partido programado para las 2:00 p.m. en la Ciudad de México, correspondiente a las 3:00 p.m. en el ET, las 2:00 p.m. en el CT y las 12:00 p.m. en el PT. Esta franja horaria permite una mayor asistencia de público a los estadios y una audiencia masiva en las transmisiones simultáneas.

Otro encuentro de alta relevancia se disputa a las 11:30 a.m. en el Centro de la Ciudad de México, con las mismas conversiones horarias anteriores. Este partido está disponible para su disfrute en México a través del Canal 5 y la plataforma ViX, consolidando una estrategia de difusión multicanal que maximiza el alcance de la liga.

Visibilidad mediática en horarios nocturnos

El primer partido de la noche está programado para las 4:50 p.m. en la Ciudad de México, lo que significa las 5:50 p.m. en el ET, las 4:50 p.m. en el CT y las 2:50 p.m. en el PT. Esta hora de inicio permite una transición fluida hacia la jornada laboral vespertina y atrae a una audiencia considerable que consume contenido deportivo en dispositivos móviles y televisores conectados.

Un encuentro central se desarrolla a las 5:00 p.m. en el Centro de la Ciudad de México, correspondiente a las 6:00 p.m. en el ET, las 5:00 p.m. en el CT y las 3:00 p.m. en el PT. La disponibilidad de esta transmisión en México y Estados Unidos a través de ViX garantiza que los fanáticos puedan acceder al contenido desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet.

La jornada continúa con un partido a las 7:00 p.m. en la Ciudad de México, con las 8:00 p.m. en el ET, las 7:00 p.m. en el CT y las 5:00 p.m. en el PT. Este encuentro destaca por su amplia cobertura televisiva, siendo posible verlo en México por el Canal 5 y TUDN, mientras que en Estados Unidos está disponible en TUDN, TUDN.com, la aplicación de TUDN y ViX, asegurando una presencia mediática robusta.

A las 9:00 p.m. en la Ciudad de México, con las 10:00 p.m. en el ET, las 9:00 p.m. en el CT y las 7:00 p.m. en el PT, se presenta otra oportunidad para seguir la acción en vivo. Este horario prime time es tradicionalmente utilizado para los partidos con mayor expectativa de goles y emociones, cerrando la ronda de partidos diurnos con un espectáculo de alto nivel.

En la mañana siguiente, otro partido se inicia a las 9:30 a.m. en el Centro de la Ciudad de México, con las 10:30 a.m. en el ET, las 9:30 a.m. en el CT y las 7:30 a.m. en el PT. La transmisión de este evento está disponible en México a través del Canal 9 y ViX, ofreciendo opciones adicionales para los espectadores que desean comenzar su jornada con contenido deportivo.

Finalmente, la jornada culmina con un encuentro a las 5:00 p.m. en la Ciudad de México, correspondiente a las 6:00 p.m. en el ET, las 5:00 p.m. en el CT y las 3:00 p.m. en el PT. Este horario de tarde-noche permite una máxima concurrencia de audiencia, consolidando la importancia de la temporada regular en el calendario de la liga.

El último partido de la temporada regular se juega a las 10:00 p.m. en la Ciudad de México, con las 11:00 p.m. en el ET, las 10:00 p.m. en el CT y las 9:00 p.m. en el PT. Este cierre de ciclo marca el fin de una etapa competitiva intensa que determinará los destinos de los equipos en la siguiente fase del torneo.