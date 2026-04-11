Resultados de Operativos de Seguridad en Acapulco: Detenciones y Aseguramientos Significativos

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa sobre los resultados de las operaciones de vigilancia y seguridad realizadas en Acapulco durante el mes de marzo. Se detuvo a 81 personas y se aseguraron drogas, armas y vehículos.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval, informa sobre los resultados de las operaciones de vigilancia y seguridad llevadas a cabo en Acapulco durante el mes de marzo.

Estas acciones, desplegadas por personal naval perteneciente a la Fuerza de Tarea Escudo Componente Sable Acapulco, se realizaron en estrecha coordinación interinstitucional y tienen como objetivo primordial la reducción de la incidencia delictiva y la neutralización de los generadores de violencia en el municipio. El despliegue de estas operaciones responde a una estrategia integral para combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad en la zona, enfocándose en la identificación y captura de individuos involucrados en actividades ilícitas que atentan contra la tranquilidad y el bienestar de la población. La participación coordinada de diferentes instituciones es fundamental para lograr resultados efectivos y garantizar el cumplimiento de la ley. Se implementaron diversas tácticas de patrullaje, vigilancia y respuesta, incluyendo el uso de tecnología y el intercambio de información para detectar y prevenir delitos. Estas acciones se enfocan en varios puntos críticos del municipio, incluyendo áreas donde se ha identificado un aumento en la actividad criminal. Además, se fortaleció la presencia de la fuerza naval en zonas de alta afluencia para disuadir la comisión de delitos y brindar una mayor sensación de seguridad a los ciudadanos. Se llevaron a cabo operativos de revisión de vehículos y personas, así como la implementación de puestos de control estratégicos. Como resultado tangible de estas operaciones, se logró la detención de 81 individuos presuntamente involucrados en diversos delitos. Las autoridades lograron asegurar una cantidad considerable de sustancias ilícitas, incluyendo 573 dosis de cristal, 394 dosis de marihuana, 36 dosis de cocaína y 8 dosis de piedra. Además de las drogas, se incautaron 8 vehículos, 11 motocicletas, una motoneta, 9 armas de fuego de diversos calibres, incluyendo algunas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 23 cargadores, 424 cartuchos útiles, 9 cámaras parásitas, un chaleco táctico y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Los detenidos y los elementos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, como el Ministerio Público, para la integración de las carpetas de investigación correspondientes y el debido proceso legal. El éxito de estas operaciones refleja el compromiso de la Secretaría de Marina-Armada de México con la aplicación de la ley y el combate a la delincuencia organizada. La coordinación interinstitucional y la implementación de estrategias efectivas son clave para lograr resultados positivos en la lucha contra el crimen y para proteger a la ciudadanía





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