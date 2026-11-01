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Resultados del Chispazo de hoy 1 de noviembre del 2026. Ve los números ganadores

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Resultados del Chispazo de hoy 1 de noviembre del 2026. Ve los números ganadores
Loteria Nacional · Chispazo · Sorteos Mexico

La Lotería Nacional de México ha dado inicio a la publicación de los resultados oficiales correspondientes al sorteo Chispazo, el cual se llevó a cabo el día de hoy, 1 de noviembre del año 2026.

Resultados del sorteo Chispazo de las Tres

Este evento lúdico es de gran expectación entre los aficionados a los juegos de azar en el país, ya que permite a los participantes tener la oportunidad de ganar la bolsa acumulada que se generó durante las ventas realizadas en la jornada del domingo anterior. Es fundamental destacar que, en esta ocasión, los resultados se han desglosado en dos categorías principales de sorteo: el Chispazo de las Tres y el Chispazo Clásico.

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Para el sorteo identificado con el número 12347, correspondiente a la variante de las Tres, los números ganadores que fueron extraídos fueron el 01, el 02, el 06, el 16 y el 24. Por otro lado, el sorteo clasificado como Chispazo Clásico, con el número de identificación 12348, tiene sus resultados aún pendientes de publicación oficial, lo que indica que los últimos datos para esta variante específica no han sido desvelados en el momento de esta comunicación.

Consulta resultados previos y boletos premiados

Los interesados pueden consultar los resultados de sorteos anteriores o verificar si sus boletos correspondientes a ediciones pasadas han sido premiados mediante los canales oficiales habilitados.

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