Resultados del sorteo Gana Gato del 28 de abril de 2026: ¿Eres el afortunado ganador?

Consulta los resultados del sorteo Gana Gato de hoy, martes 28 de abril de 2026, con una bolsa acumulada de 301 mil pesos. Descubre cómo ganar y los requisitos para cobrar tu premio.

El Gana Gato es uno de los sorteos más populares entre los mexicanos, ya que por solo 10 pesos los participantes tienen la oportunidad de ganar hasta 300 mil pesos de su bolsa garantizada.

Los resultados del sorteo de hoy, martes 28 de abril de 2026, pueden consultarse en el boleto físico o a través de las aplicaciones oficiales verificadas. Este concurso, organizado por la Lotería Nacional, se lleva a cabo los martes, jueves y sábados, y en esta ocasión, el sorteo 3002 ofrece una bolsa acumulada de 301 mil pesos.

Para ser ganador, es necesario que al menos 3 números seleccionados coincidan con los del sorteo y formen líneas rectas, ya sea horizontales, verticales o diagonales, siguiendo las reglas del tradicional juego del 'gato'. Si resultas afortunado, es fundamental conservar el boleto, ya que es el documento oficial para reclamar el premio. Los ganadores disponen de 60 días naturales para cobrar su premio, contados a partir del día siguiente al sorteo.

En La Razón de México, te presentamos los resultados del Gana Gato de este 28 de abril de 2026, aunque los interesados deben esperar a que se publiquen los resultados después de las 21:00 horas. Además, puedes revisar los resultados del Chispazo y del Tris de hoy para ver si tu boleto es ganador. Este sorteo se basa en el clásico juego del 'gato', con probabilidades de ganar de 1 entre 6.

Los sorteos se realizan todos los martes, jueves y sábados a las 21:00 horas, y para ganar se requiere que al menos 3 números seleccionados coincidan con los del sorteo, formando líneas rectas en 3 casillas consecutivas, ya sean verticales, horizontales o diagonales. Otra forma de ganar es acertar 2 números que formen una línea recta y completen el 'gato' al atravesar el comodín del centro.

Si deseas conocer más detalles sobre cómo jugar al Gana Gato, puedes consultar la página oficial de la Lotería Nacional. Cualquier premio, independientemente del monto, puede cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México 03920, a partir del día siguiente al sorteo. Es importante destacar que los ganadores tienen un plazo de 60 días naturales para reclamar su premio.

Para cobrar, es esencial presentar y entregar los boletos con las combinaciones ganadoras. También es posible cobrar los premios a través de las aplicaciones móviles, siempre que se tenga una cuenta verificada y cuentas bancarias registradas. Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe en tu celular lo más importante de México y el mundo. En La Razón, creemos que una persona informada siempre tiene La Razón





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