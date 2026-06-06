Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional 5 de junio 2026: premios de hasta 1,4 millones de pesos

El Sorteo Superior de la Lotería Nacional del 5 de junio de 2026 entregó un premio mayor de 1 millón 400 mil pesos y varios premios menores, con opciones tanto en formato tradicional como electrónico. Los resultados completos y la forma de verificarlos están disponibles en la web oficial.

El pasado viernes se llevó a cabo el sorteo del Sorteo Superior de la Lotería Nacional , correspondiente al día 5 de junio de 2026, y los resultados dejaron a miles de jugadores con una importante cantidad de premios en efectivo.

El número ganador del premio mayor ascendió a 1 millón 400 mil pesos, un monto que representa una cifra considerable para los afortunados que tuvieron la fortuna de adquirir dos series completas del juego. Además del galardón principal, el sorteo entregó varios premios de menor cuantía, entre los que se encuentran premios de 17 millones de pesos, dos premios de 275 mil pesos cada uno, premios de 144 mil pesos, y dos premios de 90 mil pesos.

Todos estos montos, aunque disminuyen de forma progresiva, siguen siendo atractivos para los participantes y mantienen el entusiasmo que genera este evento semanal dentro del país. Para aquellos que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo, la lista completa de los números premiados está disponible en los canales oficiales de la Lotería Nacional.

Los interesados pueden consultar los resultados ingresando al sitio web oficial, donde se muestra paso a paso cómo verificar la lista de premios, así como instrucciones para validar los números de sus boletos. La plataforma también permite a los usuarios visualizar la tabla de premios desglosada por categoría, lo que facilita la identificación de los ganadores y la cuantía exacta de cada premio, ya sea el de 17 millones, los de 275 mil, o los de 144 mil y 90 mil pesos.

El sorteo de este viernes también incluye la modalidad de juegos electrónicos, una alternativa que ha ganado popularidad entre los jugadores que prefieren la comodidad de comprar sus boletos a través de internet o aplicaciones móviles. Estas versiones digitales ofrecen la misma posibilidad de ganar los premios tradicionales y, en algunos casos, incorporan bonos adicionales y sorteos especiales que incrementan las oportunidades de obtener ganancias.

Los organizadores recuerdan a los participantes que, para participar en la Lotería Nacional del 5 de junio, basta con adquirir los boletos a través de los puntos de venta autorizados o mediante los canales electrónicos, siguiendo los pasos indicados en la página oficial. Asimismo, se reitera la prohibición de reproducir total o parcialmente el contenido protegido por derechos de autor de Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V. , entidad responsable de la difusión de la información del sorteo





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